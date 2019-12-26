حرب مخاطباً السياسيين: لن تصلوا البرلمان طبقاً للقانون الجديد

رأى الخبير القانوني طارق حرب، الثلاثاء، ان السياسيين الحاليين لن يصلوا الى البرلمان المقبل، وفق قانون الانتخابات الجديد.

وقال حرب في منشور له بموقع فيسبوك “جميعكم لن تصلوا البرلمان طبقاً للقانون الجديد.. هذا ما يمكن قوله لكم اذ ان أغلبكم أو جميعكم لن يفوز بالانتخابات لأنكم وطنيون جغرافياً وليس وطنيو مناطق صغيرة”.

واضاف “اذ ان ترشيح أي واحد منكم على المحافظة كدائرة انتخابية ممكن فوزكم، ولكن ترشيحكم على المائة ألف فأنه حتماً لن يفوز، فالواحد منكم معروف في المحافظة كدائرة، ولكنه ليس معروفاً في دائرته المشكلة من مائة الف نسمة، وفي هذه الدائرة الصغيرة تقوم على المعرفة، فهذا شيخ عشيرة وهذا شيخ جامع وهذا وجه، وهذا دفع لنا وهذا العصابات تريده، وهكذا”.

وتابع حرب “سنلاحظ ان الكتلة (س) التي حصلت على 54 نائباً في انتخابات 2018 سيحصلون على أكثر من مائة مقعد برلماني، واذا كنا سابقاً نعيب على نواب البصرة الذين يطالبون للبصرة دون العراق، فبموجب هذا القانون سنجد نواباً يطالبون بقطاع من مدينة الصدر وليس مدينة الصدر أو بغداد، وهكذا تقسيم للعراق”.

وأردف “كل نائب يطالب بدائرته المكونة من مائة الف نسمة فقط، ولكم ان تتصوروا نواب بغداد وعددهم 69 نائباً كل منهم ينادي ويطالب لمنطقته المكونة من مائة الف وهكذا يضيع العراق وتضيع بغداد وتضيع مدينة الصدر امام مطالبات نواب كل منهم يطالب بأمور دائرته المكونة من مائة الف نسمة، ناسياً القضاء والمحافظة والعراق”.