خانقين: العثور على جثمان شاب مقتول بعد 5 أيام من اختفائه

عثر مساء اليوم الخميس، في قضاء خانقين (من المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد ويتبع إدارياً لمحافظة ديالى)، على جثمان شاب مقتول بطلق ناري، بعد 5 أيام على اختفائه.

بالصدد، أفاد العقيد نهاد محمد، المتحدث باسم شرطة ديالى لـ (باسنيوز) «عثر مساء اليوم الخميس، على ضفاف نهر سيروان (نهر ديالى)، على جثمان شاب من أهالي قضاء خانقين».

وأضاف أن الشاب يدعى (ا،س،ح)، يبلغ من العمر 26 عاماً، عثر على جثمانه وعليه آثار طلق ناري.

وأوضح محمد، أن الشاب اختفى منذ 5 أيام وكان ذويه يبحثون عنه، إلى أن عثر مساء اليوم على جثمانه.

ولفت إلى جثمان الضحية ستنقل الليلة إلى خانقين، وأن الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادثة.