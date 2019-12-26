دخيل مثالٌ للمثابرة و الإصرار

دخيل مطو بدل ( دخيل جوانا ) من مواليد مجمع دهولا /1990 .

بدأ مسيرته الدراسية في مدرسة القادسية الثانية 1996 لحد الصف السادس الابتدائي ، ثم نقل لمدرسة القادسية الثالثة حيث كان متفوقاً دوماً .

التحق بِـ(ثانوية بيروت للبنين ) في عام 2002 لحين تخرجه من الاعدادية عام 2008 و استمر على نهج التفوق .

و بعد التخرج من الاعدادية ، تم قبوله في جامعة الموصل / كلية العلوم / قسم علوم الحياة للعام الدراسي 2008/2009 .

و لصعوبة الظروف في ذلك الوقت لم يلتحق بالجامعة لحين نقله برفقة بقية الطلبة الايزيديين الى جامعات اقليم كوردستان و خلال عملية النقل تم الاعتماد على معدلات اقليم كوردستان لذا تم قبوله في جامعة صلاح الدين / كلية العلوم / قسم الفيزياء للعام الدراسي 2009/2010.

حيث باشر بالدوام خلال العام الدراسي 2009/2010 و لصعوبة ظروفه الخاصة لم يستطع إكمال دراسته.

حيث ترك دراسته و تم تعينه بصفة كاتب في الشهر الثاني من عام 2010

بدأ العمل بصفة كاتب في مدرسة هيزدار الأساس لحين نقله لمدرسة قجراخ الأساس و عملَ محاضراً في عدة مدارس في مجمع دهولا

و لنقص الملاك في مدارس دهولا فقام بتدريس جميع الصفوف ( من الاول الابتدائي و لحد السادس الإعدادي ) و باختصاصات متنوعة كَـ ( العربية – الإنكليزية – الكوردية – الرياضيات – العلوم ) .

و بعد احداث3/8/2014 و استقراره في مخيم كبرتو ، تم نقله لاعدادية كبرتو للدراسة الكوردية و على الرغم من ان دراسته كانت باللغة العربية الا انه طور نفسه في قسم اللغة الكوردية و قام بتدريسها للصف السادس الإعدادي بفرعيه العلمي و الأدبي و خلال ثلاث سنوات من تدريسه لهذه المادة حصل على شكر و تقدير مرتين لحصول طلبته على نسبة ممتازة في الامتحان الوزاري تفوق التسعين بالمائة و مع هذا بالنظر لتركه الدراسة لمدة يقارب العشر سنوات

قام بالتقديم لمعهد صيدلة / دهوك و ذلك في العام الدراسي 2016/2017 و خلال عامين من الدراسة في المعهد حاز على المركز الاول و بتقدير امتياز

و منذ ذلك الحين يعملُ أيضاً كمحاضر في المعهد التقني / دهوك و قام بتدريس مواد pharmaceutics, pharmacology, microbiology

و خلال دراسته في المعهد شارك في برنامج esterkani Zanko و الذي تم عرضه على قناة K24 حيث حصل على المركز الثاني من بين 24 جامعة كوردستانية برفقة فريقه و الذي كان أساسياً في جميع حلقات ( جامعة دهوك التقنية )

و بعد كل هذا التعب اصر دخيل ان يكمل دراسته .

تم قبولهِ في جامعة دهوك / كلية الصيدلة 2019/2020

دخيل الأن يداوم في كلية الصيدلة المرحلة الاولى

(تخرج من الاعدادية عام 2008 و الأن 2019 يدخل كلية الصيدلة باستحقاقه و مثابرته )

ليثبت لنا ان العمر مجرد رقم و ان تحقيق الاهداف يحتاج للصبر و المثابرة و التحدي و ليثبتُ لنا أيضاً ليس هناك شيٌّ اهمُ من العلم

دخيل يدعو مجتمعه للاهتمام بالعلم و ضرورة حصول ابناء مجتمعنا الحصول على شهادات دراسية تضمن لهم مستقبلهم و مستقبل شنگال .