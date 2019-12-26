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ساحة التحرير وسؤال في الرياضيات

د. عبد الكريم السوداني

حاولت ان استفز احد الشباب من المتظاهرين في ساحة التحرير بسؤال , وكانت الغاية من ذلك الوقوف على مستوى الوعي لديه , فسالتة السؤال الاتي :

من يقول ان المتظاهرين يشكلون الكتلة الاكبر ؟

اجابني بسؤال وبثقة عالية :

كم عدد اعضاء مجلس النواب ؟

قلت : 325 نائب

فقال : نحن قدمنا 500 شهيد مثل مايكولون همة ..هل يوجد عضو مجلس نواب يعترض علينا اذا قلنا ان كل شهيد منا يساوي 325 نائب ؟

قلت : لايتجرأ احد منهم على الاعتراض .

قال : كم يكون عددنا اذا ؟

وقبل ان اجري العملية الحسابية اجابني 172500 واضف لهم عدد الجرحى 22000 جريح مثل مايكولون كم يكون العدد ؟

فاجأني بالاجابة 194500 هؤلاء شهداءنا وجرحانا فقط .

هل تستطيع كتلة برلمانية ان تخرج لنا اكثر من هذا العدد بواحد فقط ؟

نظرت بوجهه وابتسمت وقبلته وسارعت بالسؤال:

اذا لماذا لم ترشحوا احدى الشخصيات لمنصب رئيس الوزراء ؟

اجابني وبكل ثقة : هذا هو سر قوتنا.

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