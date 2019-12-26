ساحة التحرير وسؤال في الرياضيات

د. عبد الكريم السوداني
حاولت ان استفز احد الشباب من المتظاهرين في ساحة التحرير بسؤال , وكانت الغاية من ذلك الوقوف على مستوى الوعي لديه , فسالتة السؤال الاتي :
من يقول ان المتظاهرين يشكلون الكتلة الاكبر ؟
اجابني بسؤال وبثقة عالية :
كم عدد اعضاء مجلس النواب ؟
قلت : 325 نائب
فقال : نحن قدمنا 500 شهيد مثل مايكولون همة ..هل يوجد عضو مجلس نواب يعترض علينا اذا قلنا ان كل شهيد منا يساوي 325 نائب ؟
قلت : لايتجرأ احد منهم على الاعتراض .
قال : كم يكون عددنا اذا ؟
وقبل ان اجري العملية الحسابية اجابني 172500 واضف لهم عدد الجرحى 22000 جريح مثل مايكولون كم يكون العدد ؟
فاجأني بالاجابة 194500 هؤلاء شهداءنا وجرحانا فقط .
هل تستطيع كتلة برلمانية ان تخرج لنا اكثر من هذا العدد بواحد فقط ؟
نظرت بوجهه وابتسمت وقبلته وسارعت بالسؤال:
اذا لماذا لم ترشحوا احدى الشخصيات لمنصب رئيس الوزراء ؟
اجابني وبكل ثقة : هذا هو سر قوتنا.