عقب ليلة صاخبة.. شرطة كربلاء تصدر توضيحاً عن الاحتجاجات وتهدد بالرد على “المخربين”

اصدرت مديرية شرطة كربلاء، اليوم الخميس، رداً على الاحداث التي شهدتها المدينة يوم امس، والتي أسفرت عن وقوع اصابات عقب اشتباكات بين مجهولين ومتظاهرين بالاسلحة البيضاء والعصي.

وقالت شرطة كربلاء في بيان انه “وبعد ان تم تحديد مكان المظاهرات السلمية بفلكة التربية ولغاية مكتبة زيد بالتنسيق والتعاون مع التنسيقية والمتظاهرين السلميين والناشطين، سنتعامل مع كل من يريد حرف المظاهرات عن مسارها السلمي خارج عن المكان المخصص للتظاهرات بأنه مخرب وخارج عن القانون وسنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لنيل جزائه العادل”.

ودعت شرطة كربلاء “كافة شرائح المجتمع الى التعاون مع القوات الامنية لكون الأمن مسؤولية تضامنية تقع على عاتق الجميع وبدون استثناء وذلك حفاظا على الارواح والممتلكات العامة والخاصة”.