في كوردستان.. تعيين أكثر من ستة الاف محاضر مطلع 2020

اعلن مسؤول في مجلس وزراء حكومة اقليم كوردستان، الاربعاء، ان مطلع العام المقبل سيشهد تعبين المدرسين المحاضرين وسيكون بامكانهم البدء في الدوام الرسمي.

وقال رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في مجلس وزراء الاقليم عبدالحكيم خسرو لوسائل اعلام كوردية محلية، ان المجلس سبق وان اصدر اوامر بتعيين المدرسين المحاضرين، مستدركا ان الامر بحاجة الى التنظيم وعدد من الاجراءات اللازمة التي يتوجب اتمامها.

واضاف ان القرار الان بيد وزارة التربية وهي ستقوم لاحقاً بارسال قوائم باسماء هؤلاء المدرسين الى مجلس الوزراء وسيقوم المجلس باقرار تعيينهم.

واشار الى انه بعد صدور اوامر التعيين للمدرسين البالغ عددهم اكثر من ستة الاف شخص، سيكون بامكانهم البدء بترويج معاملاتهم وبعدها البدء بالدوام الرسمي.