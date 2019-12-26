قائد جديد يتسلم مهام قوات ”مكافحة الإرهاب“‎ خلفًا لعبد الوهاب الساعدي

أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن الفريق الركن كريم عبود التميمي، تسلم، اليوم الخميس، مهام قيادة قوات مكافحة ”الإرهاب“ خلفًا للفريق عبد الوهاب الساعدي.

وتعد قوات مكافحة الإرهاب، قوات نخبة في الجيش العراقي، حيث دربتها وسلحتها القوات الأمريكية، وكانت بمثابة رأس الحربة في الحرب ضد تنظيم ”داعش“ على مدى 3 سنوات (2014-2017).

وقالت الوزارة في بيان، إن“الفريق الركن كريم عبود التميمي تسلم مهام قيادة قوات مكافحة الإرهاب، بحضور رئيس الجهاز الفريق أول الركن الدكتور طالب شغاتي الكناني“.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، بشكل مفاجئ، إزاحة الساعدي من منصبه ونقله إلى وزارة الدفاع.

وآنذاك، قال الساعدي، خلال تصريحات إعلامية، إن عبد المهدي أبلغه هاتفيًا بالقرار، دون توضيح الأسباب، واصفًا القرار بأنه ”إهانة وعقاب“.

ويُعتقد أن قرار استبعاد الساعدي كان أحد الأسباب المباشرة لاندلاع احتجاجات غير مسبوقة لا تزال متواصلة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ضد الحكومة والنخبة السياسية الحاكمة.

ورفع المحتجون مرارًا صور الساعدي خلال الاحتجاجات، كما تم تداول اسمه بين المتظاهرين كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة.

ولم تصدر الحكومة توضيحًا رسميًا لاستبعاد الساعدي من منصبه، غير أن مراقبين يعتقدون أن أحزاب وفصائل شيعية مقربة من إيران تقف وراء القرار، جراء علاقاته الطيبة مع الولايات المتحدة وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن في المنطقة.

وكان الساعدي على رأس قوات مكافحة ”الإرهاب“ خلال الحرب ضد ”داعش“ وأصيب 4 مرات خلال المعارك.