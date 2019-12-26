مجلس القضاء الاعلى يحتفي بخريجي طلبة الدورة (٤٠) من المعهد القضائي

بغداد/ اعلام القضاء

ردد ١٨ قاض جديد من خريجي الدورة (٤٠) من طلبة المعهد القضائي القسم أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وذلك للشروع بعملهم في المحاكم العراقية.

وفي كلمته بارك رئيس مجلس القضاء الأعلى للخريجين بمناسبة تسنمهم لمنصب القضاء الذي يستطيعون من خلاله خدمة أبناء شعبهم بفض المنازعات التي تعرض عليهم، منوها الى انها مسؤولية كبيرة تقع على عاتق من يتولاها كونها تحكم بأسم الشعب.

وقد اوصى القاضي فائق زيدان في كلمته خريجي المعهد من القضاة الجدد بتطبيق القانون بحياد واستقلال تام ومراعاة الجانب الانساني في كل قضية تعرض عليهم بما لايخل بحقوق المواطنين وحقوق الدولة خاصة في الظرف الصعب الذي يمر به بلدنا العظيم، مشددا في كلمته على حمايتهم للحقوق الدستورية بالتعبير عن الرأي وحق التظاهر السلمي مؤكدا على ان مجلس القضاء الأعلى السند القوي لهم.

كما أكد القاضي فائق زيدان على القضاة الجدد التعاون مع المحامين لايصال الحقوق الى اصحابها واحترام حق الدفاع المقدس باعتباره حق دستوري.