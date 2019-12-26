أقيمت مساء اليوم ألأربعاء، مراسم إحياء ذكرى استشهاد الصدّيقة الكبرى أم أبيها سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء{عَلَيـْهِ السَّلامُ}، حسب الرواية الثانية لاستشهاد السيدة فاطمة الزهراء {؏}، في مدينة مالمو – جنوب السويد،

وذالك في مسجد وحسينية مصلى إمام الحسين {عَلَيـْهِ السَّلامُ}، في الساعة السابعة مساءً بعد صلاة المغرب والعشاء؟

اليوم الأربعاء الموافق تاريخ اليوم 28 ربيع الثاني 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م حسب التقويم الهجري والتقويم الميلادي.-

هيئة مصلى الحسين {عَلَيـْهِ السَّلامُ،{ المركز الإسلامي الشيعي} فی مالمو – جنوب السويد،.. أقيم فيه مأتم العزاء السنوي في ذكرى شهادة الإمام الكاظم{عَلَيـْهِ السَّلامُ}،

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مقال خاص: إلى الأخوة والأخوات الأعزاء المشرفين على موقع صوت العراق المحترمة تحيه ملؤها الحب والإخلاص لكم جميعاً،

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تقرير إخباري: الكاتب الإعلامي محمد الكوفي الحداد العبودي – أبو حاسم.

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قال رسول الله نبينا محمد {صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ}، فاطمة بضعة منّي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها..

بمناسبة ذكرى شهادة السيدة فاطمة الزهراء {عَلَيـْهِا السَّلامُ} وبحضور الخطيب الحسيني فضيلة السيد محمد الصافي القادم من العراق الحبيب،

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وبهذه المناسبة الحزينة نعزي العالم الإسلامي ولا سيما بقية الله الأعظم الأمام صاحب الأمر والزمان {عجل الله فرجه الشريف {، وعلماء الدين ومراجع التقليد والأمة الإسلامية الكرام وشيعة الإمام علي أمير المؤمنين {عَلَيـْهِ السَّلامُ}كما واعزي الإخوة الأفاضل في الحضور والمواقع الإسلامية ومواقع التواصل الاجتماعي المحترمة. كما واعزي كافة الإخوة في المواقع الإسلامية والعلمانية المحترمة وشكراً لكم جميعاً،

بــــــــــــــِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيــــــــــــــمِ

الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ {46/13 أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {46/14} سورة الأحقاف {46}.

{اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وصل اللهم على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك ، وخط به قلمك ، } جاء في الحديث عن الإمام الصادق {عليه السلام}.انه قال احيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا وأيضا مما جاء في الكتاب المبين {{ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}} عظم الله لنا ولكم الأجر

في أحياء ذكرى شهادة ألسيده الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء {عَلَيـْهِا السَّلامُ}،

{على إحدى الروايات }، أقامت مدينة مالمو – جنوب السويد. مجلس عزاء وقد استهل المجلس الذي شهد حضور واسع من مواسي السيدة فاطمة الزهراء البتول بنت الرسول محمد { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلمَ}، وأهل بيته {عَلَيـْهِم السَّلامُ}،

1 ـــ مجلس العزاء أُقيم بعد أداء صلاتي المغرب والعشاء. بإمامة فضيلة الشيخ الدكتور أبو نور السماوي،..

2 ــ {خادم الحسين الحاج صادق زاهي} أن أرفع الأذان،..

3 ـــ وقد استهل بتلاوة آياتٍ قرآنية معطرة من الذكر الحكيم. بصوت المقرئ الحاج أبو هاشم القطبي الواسطي . ..

4 ــ ثم بدأه جلسة تلاوة القرآن الكريم اليومية: بعد بيان فوائد تلاوة القرآن الكريم وآثارها في هدوء النفس واطمئنان القلب وانبعاث السكينة.

5 ــ وبعد ذلك تقدم القارئ الشاب المؤمن محمد شكري وشارك في زيارة فاطمة الزهراء {عَلَيـْهِ السَّلامُ}،

6 ـــ 2 ــ أرتقي المَنبر الحُسينيَّ فضيلة الخطيب الحسيني السيد محمد الصافي,

{{عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل}}.

وبحضور الأخوة من دول الجوار كوبنهاجن, الدنمارك،..

والأخوة الضييوف من حسينية الرسول الأعظم {ص} في مدينة هلسنبوري السويد .

بمشاركة الداعية الإسلامي الأخ علي علوان Ali Alwann – ، مع نخبة من الأخوة الطيبين،..

بحضور كافة الهيئات والجمعيات والأحزاب الإسلامية والسياسية والشخصيات البارزة والإعلاميين وذي المهن والمراتب الوظيفية مدينة مالمو – في السويد.

وحظر هذه المراسم نخبة من المؤمنين قادمين من المدن والدول المجاورة الأخرى ومن الإخوة المؤمنين من كافة الأطياف والمذاهب الشيعية المسلمة. والدعوة كانت عامة للجميع. محبي أئمة أهل البيت {ع{، أهل البيت ليسوا ملكاً لأحد أو لطائفة دون أخرى كلنا أتباع الرسول {ص}. وكلنا نعود لهم يكفينا الاختلاف والتشتت. عظم الله أجورنا وأجوركم وتقبل إعمالنا و إعمالكم جميعاٌ. وفق البرنامج التالي. تعزية ومواساة جعلنا الله وأباكم من المتمسكين بحب آل البيت {عَلَيـْهِم السَّلامُ}،والسائرين على نهجهم المبين،

أن جميع هؤلاء الأخوة الضيوف قد جاؤوا لمراسم العزاء الذي أقيم في مدينة مالمو،

بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء {عَلَيـْهِا السَّلامُ}،كل الخوة جميعاً جاءوا من مختلف المناطق المجاورة والمحيطة بالمصلى الحسين و من الأكناف و الأحياء المتاخمة للمدينة و حتى جاءوا من المدن البعيدة التي تبعد مسافات شاسعة, وفي الختام كانت هناك وجبة طعام العشاء بثواب استشهاد السيدة فاطمة الزهراء {عَلَيـْهِا السَّلامُ}، بحضور العديد كبير من الشباب من أتباع أهل البيت {عَلَيـْهِم السَّلامُ}، هناك.

الإشراف للحاج أبو ترتيل الزهيري السماوي.

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abo_jasim_alkufi@hotmail.com،

الكاتب و الإعلامي الحاج مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ الحداد العبودي – أبو جاســـــــم.