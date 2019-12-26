مصرع 38 عامل بناء في كوردستان

اعلنت نقابة عمال البناء في اقليم كوردستان، عن مصرع 38 عاملا خلال العام الحالي.

وذكرت النقابة في بيان، ان 11 عامل بناء لقي مصرعه في اربيل، و19 في السليمانية، و8 في دهوك خلال وقت العمل.

ودعت الجهات الحكومية إلى القيام بمسؤولياتها تجاه عمال البناء وتحسين أوضاعهم وسلامة حياتهم.

وتأسست منظمة عمال البناء في إقليم كوردستان في عام 2011 وهي منظمة غير حكومية مقرها الرئيسي في محافظة السليمانية وتعمل في مجال الدفاع عن حقوق عمال البناء وتحسين ظروفهم.