معالي وزير التربية توافق على تمديد فترة التسجيل لطلبة المدارس المسائية

وافقت معالي وزير التربية الدكتورة سها خليل العلي بك على تمديد فترة التسجيل لطلبة المدارس المسائية لغاية 31 كانون الاول 2019 .

مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة اوضحت إن هذا الاجراء يأتي لغرض اتاحة الفرصة لجميع الطلبة الذين لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة المسائية ( لم يسجلوا ) لمنع تسربهم من مقاعد الدراسة للعام الدراسي 2019-2020 نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها بلدنا الحبيب .

وتابعت إن الوزارة اوعزت الى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة لاتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص .

وزارة التربية / مديرية العلاقات العامة والاعلام