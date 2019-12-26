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مقتل خمسة مقاتلين من الفصائل المسلحة بقصف مجهول قرب الحدود العراقية

قتل خمسة مقاتلين من الفصائل المسلحة في سوريا إثر غارات جوية استهدفت مساء الأربعاء مدينة البوكمال في محافظة دير الزور (شرق)، من دون التمكن من تحديد مصدر الغارات.

وأشارت مصادر إلى أنّ “صواريخ شديدة الانفجار ومجهولة المصدر استهدفت مقر +اللواء 47+ التابع لميليشيات (موالية) لإيران في وسط مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي”.

ولفتت المصادر إلى تسجيل “انفجارات عدة”، فيما رجّحت تقارير “أن يكون مصدرها طائرات مسيرة”.

وتقع مدينة البوكمال بمحاذاة الحدود مع العراق في أقصى الشرق السوري، فيما يتواجد ضمن محافظة دير الزور عدة أطراف مشاركة في النزاع السوري.

وقوات النظام السوري في المحافظة تلقى دعما من قوات موالية لإيران ومن قوى أجنبية، بينها مقاتلون عراقيون.

وفي 8 ديسمبر، قتل خمسة مقاتلين موالين لإيران إثر غارات مشابهة استهدفت محيط البوكمال.

ووفق مصادر ، قتل 28 مقاتلا موالين لإيران في سبتمبر، بينهم 10 عراقيين على الأقل، في غارات مشابهة.

وكانت هيئة تابعة لحزب الله اللبناني نسبت في حينه مسؤولية القصف إلى إسرائيل، استنادا إلى “مصدر أمني سوري”.

وفي يونيو 2018، نسب مسؤول أميركي في واشنطن المسؤولية عن غارات وقعت في أقصى الشرق السوري إلى إسرائيل.

وكانت الغارات أسفرت عن مقتل 55 مقاتلا من القوات الموالية للنظام، بالأخص من السوريين والعراقيين.

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