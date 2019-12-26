هوشيار عبدالله: قانون الانتخابات منقوص تم تمريره على عجالة بعد اتفاقات سرية خطيرة

وصف النائب هوشيار عبدالله قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب بأنه منقوص ويتضمن اخطاء قانونية معيبة، مبيناً ان بعض الاحزاب الكبيرة عقدت اتفاقات سرية خطيرة تتضمن تمرير هذا القانون وتشكيل مفوضية الانتخابات بما يخدم مصالحها .

وأوضح في بيان اليوم :” ان هناك خطأ كبيراً في هذا القانون، ومن المعيب على السلطة التشريعية تمريره، وهو ‏عدم وجود جدول توزيع الدوائر الانتخابية حسب قانون الانتخابات، والأسوأ ‏والأخطر من ذلك أن رئيس مجلس النواب ‏قبل أن يصوت على القانون بالمجمل صرح بأن هذه الجداول يجب أن تعد في المستقبل ويتم إقرارها من قبل هيئة الرئاسة ‏واللجنة القانونية، في حين ان الجداول في كل القوانين المشروعة في السابق كانت جزءً لا يتجزأ من القانون ويجب أن يصوت عليها في مجلس النواب “.

وأضاف عبدالله :” كما نستغرب من النواب الذين صوتوا على هذا القانون دون أن يعلموا على أي أساس تم توزيع الدوائر الانتخابية، وهذه النقطة خطيرة للغاية، ‏لأنه حسب توزيع الدوائر الانتخابية سيحصل تلاعب في أعداد السكان في الاقضية من قبل اصحاب النفوذ فيها، وسيكون بإمكانهم زيادة أو تقليل عدد المقاعد “.

وتابع :” بحسب معلوماتنا هناك اتفاقات خطيرة مسبقة بين احزاب كبيرة بالاضافة الى حزب كردي، وهذه الاتفاقات التي حصلت قبل التصويت على القانون تتعلق بكيفية توزيع الدوائر وضمان المقاعد للأحزاب، بالاضافة الى اتفاقات حول المناطق المتنازع عليها “.

وبين عبدالله :” ان هذا القانون منقوص ويجب ان يصوت البرلمان على جدول توزيع الدوائر الانتخابية، إذ يجب ان يصحح هذا الخطأ الذي حصل بسبب رغبة البعض بتمرير القانون بعجالة، سيما وأنه حتى هذه اللحظة لم يتم تشكيل ‏مفوضية الانتخابات حسب قانون المفوضية الجديد، والخطوات الأولية لتشكيل المفوضية عليها مؤاخذات كبيرة ويجب مراجعة آليات اختيار وتحديد المسؤولين فيها “.

وتابع :” ان الاستعجال في تمرير القانون سببه الاتفاقات السرية بين الأحزاب الكبيرة حول قانون الانتخابات والمفوضية ” ، مبيناً :” ان الشارع ينتفض ويقدم التضحيات والشهداء والجرحى، في حين الاحزاب الكبيرة تتفق على قانوني الانتخابات والمفوضية وفق الصيغة التي تخدم مصالحها “.