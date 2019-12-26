وزارة الهجرة تعيد قرابة (4) الاف لاجئا عراقيا من سوريا و تركيا الى البلاد خلال عام 2019

ضمن تنفيذ برنامج العودة الطوعية المجانية …

كشفت وزارة الهجرة و المهجرين عن اعادة (3,905) لاجئا عراقيا من سوريا وتركيا الى البلاد خلال العام الحالي .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسة أن ” الوزارة إعادت (3,905) عراقيا من المتواجدين في سوريا و تركيا طوعيا ضمن برنامجها العودة الطوعية الاسبوعية المجانية ” ، مبينا ان” رحلة العودة لللاجئين العراقيين كانت من المحافظات التركية و مخيمي أكدة التركي و الهول في سوريا ” .

وتابع دوسة ان ” العودة تمت بالتنسيق مع وزارة النقل و القوات الأمنية في منفذ ابراهيم الخليل لنقل العائدين من سوريا و تركيا عن الطريق البري في باصات خصصتها الوزارة لنقلهم وايصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية في البلاد .

قسم الأعلام