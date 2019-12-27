أثبت السيد برهم صالح أنه يتصف بمسؤولية رجل دولة و أكثر إصغاء لنبض الشارع العراقي الخفّاق

بقلم مهدي قاسم

بسبب ممارسة ضغوط سياسية و أساليب تهديد و تخوين على رئيس الجمهورية برهم صالح من قبل لصوص المنطقة الجدباء و ذيولها الإيرانية المسلحة ، فضَّل أن يقدم استقالته لمجلس النواب على أن يخضع لضغوط و

تهديدات هؤلاء الفاسدين و خونة الوطن ، ربما بذلك يكون مضحيا بمنصبه الراقي و معه بامتيازاته الكثيرة و الفخمة والباذخة ، وهو أمر لم يقدم عليه حتى الآن أحد من بين هؤلاء اللصوص و أضرابهم ، وهو في هذا المنصب الكبير ، بل بالعكس من ذلك ، فقد أظهر هؤلاء الخراتيت و

عبيد دول الجوار أنهم على استعداد كامل ليس فقط لئن يكونوا عبيدا وخدما أذلاء للأجندة الأجنبية ، و إنما مستعدين حتى لنزع لباسهم الداخلي ، كل ذلك من أجل الاحتفاظ بمناصبهم و امتيازاتهم و قربهم الشديد من مصادر سرقاتهم واختلاساتهم للمال العام .

بينما السيد برهم صالح بصفته ” كورديا ” و مؤيدا لفكرة انفصال الإقليم عن العراق و استقلاله الكامل ، فقد كان بإمكانه ليس فقط الخضوع لضغوط و تهديدا عصابات اللصوص هؤلاء ، إنما الاتفاق الكامل معهم

و في اللحظات الأولى من الزيارات و المباحثات ومن ثم و القبول بأي مرشح فاسد و فاشل من بين صفوفهم و تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة ، فليكن ما يكون ، ولكنه ، و من حسن حظ غالبية العراقيين ، ليس كذلك قطعا ، بقدر ما رئيس شجاع وهو مسكون بوعي وطني أو بالأحرى بمسؤولية

رجل دولة ، ظهر بموقف و طني مغاير تماما ، حيث يقف العراق و شعبه عند منعطفات أزمات سياسية حادة و تحولات اجتماعية جبارة ، بل هو إزاء مسؤولية تاريخية كبيرة قد وقعت فجأة على عاتقه بحكم منصبه الحسّاس ، ليتصرف ليس بوضاعة لص تافقه و جشع و خرتيت قميء لا تهمه غير مصالحه

الأنانية ، مثلما الحال لغالبية ” الزعماء و القادة ” و السياسة الفاسدين في المنطقة الغبراء ، إنما بمسؤولية رجل دولة حقا و فعلا عليه أن يتصرف ليس وفقا لمتطلبات مصالحه الفئوية أو الأنانية ، بل حسب وأولوية المصلحة الوطنية و رغبات و مطالب شرائح و فئات كبيرة وواسعة

من المجتمع العراقي ..

بذلك يكون السيد برهم صالح قد احتفظ لنفسه مكانة راقية في صفحات التاريخ العراقي العاصف و في ذاكرة الأجيال العراقية القادمة أيضا ل انحيازه الواضح و وقوفه الصريح إلى جانب مطالب غالبية الشعب العراقي

الطامحة إلى التغيير و الإصلاح الحقيقيين ..

نقول كل هذا بغض النظر عن اتهامه بكونه رجل أمريكا أو إسرائيل أم موزامبيق في العراق ..

و بالمقابل يجب على المتظاهرين بكونهم يمثلون إرادة الشارع العراقي الأوسع و الأكبر أن يرفضوا هذه الاستقالة و يطالبوه بالتراجع عنها و العودة الفورية إلى ممارسة مهامه الرئاسية في أقرب وقت ممكن

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وقاحة ذم من قبل حزب الله العراقي ـــ أدناه ــ بحق رئيس الجمهورية برهم صالح هي في حقيقة الأمر بمثابة شهادة مدح له تماما مثلما قال المتنبي في أبياته البليغة التالية :

( وإذا أتَتْكَ مَذَمّتي من نَاقِصٍ فَهيَ الشّهادَةُ لي بأنّي كامِلُ’ ) .

فحزب الله العراقي الذي يُعتبر صنيعة النظام الإيراني بامتياز و ذراعه الضارب في العراق دفاعا عن مصالحه ( بالمناسبة فهو لا يعمل سرا من ذلك أنما يتبجح بذيليته للنظام الإيراني ) يتهم السيد الرئيس

برهم صالح بالعمالة والخيانة على نحو تال :

* ( حزب الله يهاجم برهم صالح ويدعو للتصدي له

قالت كتائب حزب الله: “لقد طال انتظار أبناء شعبنا العراقي العزيز لاختيار شخصية قادرة على تحمل مسؤولية رئاسة الحكومة، ثم التمهيد للانتخابات المبكرة، على وفق الأطر الدستورية، وهو ما أدخل الواقع

السياسي في أزمة خانقة كان أحد أسباب تعقيدها هو التعامل المريب لرئيس الجمهورية بخرقه الدستور بعد رفضه أداء مهمته وواجبه الدستوري بتكليف الشخصية التي ترشحها الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء، تخضعا للإملاءات الاميركية، ولضغوط أطراف مشبوهة تعمل على استغلال التظاهرات

لفرض إرادتها الخبيثة”. وتابع إن “القوى السياسية مطالبة اليوم بالتصدي الحازم لهذه التصرفات غير المسؤولة لرئيس الجمهورية بعد خرقه الدستور، والاسراع باختيار شخصية وطنية مقبولة وغير جدلية لرئاسة الحكومة، وعدم السماح لأي طرف بأن يفرض شخصيات معروفة بعمالتها للأميركي،

أو بوضاعتها ومجاهرتها بالفسوق”. وإن “شعبنا العزيز يرفض أن يصادر إرادته شخص، أو تيار، أو حزب بذرائع مخالفة للدستور، كما لا يمكن ان تملى عليه إرادات ترسمها أطراف خارجية ومشبوهة، وتسوق في ساحات التظاهر على أنها مطالب المتظاهرين ــ عن مواقع “.