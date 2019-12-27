أول تعليق قانوني على قرار الرئيس العراقي المفاجئ

عد الخبير القانوني طارق حرب، الخميس، الاستقالة التي عرضها رئيس الجمهورية برهم صالح، لن تكون نافذة الا بعد مرور اسبوع.

وقال حرب في منشور له بموقع فيسبوك ان “استقالة رئيس الجمهورية لا تكون نافذة الا بعد سبعة أيام من تاريخ ايداعها للبرلمان”.

وأوضح أنه “وبعد مضي هذه المدة دون سحبها يحل رئيس البرلمان محله، حيث يجمع رئيس البرلمان الرئاستين، لعدم وجود نائب لرئيس الحمهورية، على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال شهر”.

وأعلن الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، رفضه تكليف مرشح كتلة بناء لرئاسة الحكومة اسعد العيداني، فيما قرر وضع استقالته امام البرلمان.