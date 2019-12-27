ابن تيمية تطاول على فقهاء عصره وهاجمهم..ابن تيمية وسيد قطب(3)

صالح الورداني

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هناك تشابه كبير بين شخصية ابن تيمية وشخصية سيد قطب..

كان كلاهما مشاكساً متطاولاً على الآخرين..

وسيد قطب تطاول على كبار الأدباء والمفكرين في عصره ودخل في صدام معهم وعلى رأسهم العقاد..

وكلاهما كان متطرفاً في مواجهة الآخر..

وابن تيمية كان على صلة بأمراء المماليك ومدعوم من بعضهم..

وعبد الناصر كان على صلة بسيد قطب وكان من قراءه..

وقد عرض على قطب وزارة الشئون الاجتماعية في حكومته إلا أن قطب طلب وزارة المعارف ورفض طلبه عبد الناصر فرفض قطب بالتالى التعاون معه وقرر التعاون مع الإخوان..

ومع الإخوان تمرد على منهج حسن البنا المعتدل مما أدى إلى انشقاق الإخوان وظهور التيار القطبي على حسابهم..

ومن الصفات المشتركة بينهما صفة العناد..

ابن تيمية كان عنيداً..

وسيد قطب كان عنيداً..

وكلاهما أصر على رؤيته المتطرفة حتى تم الزج بهما في السجن..

ومات ابن تيمية في السجن..

وأعدم سيد قطب بعد أن رفض التوقيع على طلب العفو من عبد الناصر..

وكان اعدامه بمثابة شرارة جعلت افكاره تسري في كل مكان..

وتم استخدام مظلومية قطب من فبل الفرق المتطرفة كما تم استخدام مظلومية ابن تيمية (المدعاة ) من قبل الوهابيين..