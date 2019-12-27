البرلمان العراقي يعلق على تلويح برهم صالح بالاستقالة

رفض عدد من اعضاء البرلمان العراقي، استعداد الرئيس برهم صالح للاستقالة من منصبه بعد تصاعد حدة الخلاف على مرشح رئاسة الحكومة.

وقال النائب عبو العيساوي في مؤتمر صحفي، مع عدد من النواب من كتل سياسية مختلفة، “في هذا الظرف العصيب التي تمر به البلاد وفي اجواء المطالبات التي تنادي بها جموع المتظاهرين في عموم العراق بالاصلاح ومحاربة الفساد، والتزام بالقيم والدستور وفي هذه الاجواء، هناك تصارع الارادات في تشخيص من يكلف في رئاسة الحكومة القادمة، واننا نفاجئ اليوم ان رئيس الجمهورية برهم صالح، مستعد لقديم استقالته الى مجلس النواب، وقد ارسل كتابا في ذلك”.

واضاف “وفي هذه الاجواء اننا نطالب رئيس الجمهورية برهم صالح، بان المصلحة العليا تحتم عليه كونه حامي الدستوري بالعدول عن الاستقالة وتحمل المسؤولية القانونية والدستورية في هذه المرحلة الخطيرة”.

وتابع، “ليسمع الجميع اننا نرفض هذه الاستقالة وسنكون عون لرئيس الجمهورية لإكمال المسيرة وتطبيق المبادئ التي تحملتها في هذه المرحلة”.

واعتذر الرئيس العراقي، برهم صالح، عن تكليف مرشح “كتلة البناء”، أسعد العيداني، لرئاسة الحكومة، مؤكدا استعداده شخصيا للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية.