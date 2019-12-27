الديمقراطي الكوردستاني: قانون الانتخابات يلحق اقل الاضرار بحزبنا

قال مسؤول مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي خسرو كوران، ان قانون الانتخابات التشريعية تم اقراره رغم عدم موافقة الكورد داخل مجلس النواب، مستدركا القول ان القانون يلحق اقل الاضرار بالحزب الديمقراطي نسبة للجهات الاخرى.

وقال كوران في تصريحات صحفية انه كان من المخطط ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة، او تكون المحافظة الواحدة 18 دائرة انتخابية.

واضاف ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومن اجل وحدة الصف الكوردي قاطع التصويت على قانون الانتخابات الجديد مع انه يلحق اقل الاضرار بالحزب مقارنة بالجهات السياسية الاخرى.