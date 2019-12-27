الرفيق العزيز فائز الزبيدي .. وداعا

تلقينا بحزن وألم عميقين خبر وفاة الكاتب والفنان والصحفي القدير الدكتور فائز الزبيدي، الذي رحل بعيدا عن الوطن بعد صراع طويل مع المرض.

لقد خسرنا برحيل العزيز أبي يمام في مدينة مالمو السويدية فنانا رفد الابداع التشكيلي العراقي بأعمال مهمة عديدة يضم بعضها المتحف الوطني للفن في بغداد، وكاتبا احتل موقعا لامعا بين معاصريه من المثقفين ذوي العطاء الادبي والصحفي الثر. كذلك فقدنا مناضلا كبيرا، عرفته سجون نكرة السلمان والحلة والرمادي والكوت، حيث عانى السجن والتعذيب فترات طويلة.

نتوجه في هذه المناسبة الاليمة بخالص المواساة للسيدة ام يمام وللعزيز يمام، راجين لهما الصبر على هذا المصاب الجسيم.

وللفقيد الغالي عاطر الذكر على الدوام.

المكتب السياسي

للحزب الشيوعي العراقي

16 كانون الاول 2019