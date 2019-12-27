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العراق بمقدمة المستوردين.. حجم التجارة الخارجية الايرانية يصل لـ 60 مليار

أعلن مسؤول دائرة تنمية صادرات السلع والخدمات بمنظمة تنمية التجارة الايرانية فرهاد نوري أن حجم التجارة الخارجية بلغ 60 مليار دولار خلال الاشهر التسعة الاخيرة.

وخلال ملتقى أقيم في مدينة رشت لتكريم المصدرين النموذجيين في محافظة كيلان شمال ايران قال نوري إن “حجم التجارة الخارجية لايران مع دول العالم بلغ 60 مليار دولار (منذ 21 اذار 2019 ) لغاية الان رغم الحظر والضغوط الاقتصادية المفروضة على البلاد”.

وأضاف أن “غالبية الصادرات تمت الى الصين والعراق والامارات وافغانستان وتركيا فيما تعد تركيا والامارات والمانيا اكبر شركاء ايران في مجال الواردات”.

وأوضح ان “75 بالمائة من صادرات البلاد تتم في اطار 15 مجموعة سلعية الى 5 دول فقط لذا نأمل في ظل اجراءات الحكومة وجهود القطاع الخاص والمصدرين زيادة تنويع صادرات السلع للمزيد من دول العالم”.

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