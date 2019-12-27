اللجنة الدولية لحقوق الإنسان (مكتب الشرق الأوسط): لضبط كل الإنتهاكات في لبنان والمنطقة…

عقد الهيئة الإستشارية للجنة الدولية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط في مكتب اللجنة بحضور مفوّضها للشرق الأوسط ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد، رئيس الهيئة القانونية الدكتور رياض الحركة، المستشار الاستراتيجي العميد الركن حسن بشروش، عضو مجلس التنفيذي المستشار الخاص أديب أسعد، والاعضاء ماجدة الموسوي، زينة شكر وعصام الخطيب.

بداية وضع السفير ابو سعيد المجتمعين بالبرنامج العملي للسنة المقبلة ٢٠٢٠ في لبنان، سوريا، العراق، مصر وبعض دول شمالي أفريقيا خصوصاً الانتهاكات التي تحصل بشكل منتظم ومدروس من قبل بعض الحكومات والأفراد والمجموعات المدنية أيضا.

وأضاف أن هناك جهات في لبنان تعمل على تقويض المؤسسات ودسّ الشعائر تحت عباءة الحقوق الإنسانية وبعضها لم يتطرّق إليها العهد والشرعة الدولية، معتبراً هذا الأمر الخطير بمثابة تحريف واضح من أجل خلق فوضى مضلّلة خصوصاً من لم يقرأ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق شدد السفير ابو سعيد وجوب دعم رئيس الوزراء المكلف حيث ينتظر اللبنانيون حلولا جذرية لمطالبهم المحقة.

وتطرق السفير ابو سعيد إلى الوضع السوري بشكل عام متسائلاً حول دور بعض القوى الإقليمية والدولية، سيما أن الوضع الداخلي يشهد بعض الفوضى في بعض المحافظات، وذلك نتاج بعض المداخلات والمصالح لجهات دولية يدفع ثمنها الشعب السوري المقيم والذي يطمح إلى تحسين وضعه الاجتماعي في ظلّ الظروف الصعبة التي تمرّ بها المنطقة من مخاض عسير.

المستشار محى البدوي / المكتب الإعلامي