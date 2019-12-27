المكتب الاعلامي للنائبة عالية نصيف يسخر من تهجم المدعو انتفاض قنبر عليها في تويتر

سخر المكتب الاعلامي للنائبة عالية نصيف من تهجم المدعو انتفاض قنبر عليها بتغريدات على موقع تويتر، مبيناً ان العمالة الحقيقية للأجنبي خير من يمثلها على مستوى العالم هو السيد قنبر وبشكل علني .

وأوضح المكتب الاعلامي في بيان اليوم :” ان انتفاض قنبر تهجم على النائبة نصيف بشكل انفعالي عجيب يفصح عن عقدة المدمنين على العمالة تجاه كل انسان وطني شريف يرفض الارتماء في أحضان الأجنبي، وهذه العقدة وجدت متنفساً لها من خلال المشروع الذي له أدواته العديدة وامتداداته وخططه وتوقيتاته، ويمكن القول ان هذا الشخص وصل الى مرحلة بات فيها يكره كل ما هو عراقي “.

وأضاف :” ان الأخت عالية نصيف عراقية تنتمي الى هذه الأرض الطيبة انتماءً حقيقياً، ولم تعرف مؤتمرك ولم تطرق بابك يوماً ما، ويكفيها فخراً أنها لاتجامل أحداً على حساب العراق ولم تقبض المال من أية دولة كما يفعل بائعو الضمير الجالسون في الخارج الذين يجندون المرتزقة ضد أوطانهم “.

وتابع :” نقول لك ولأسيادك الذين اختاروا أفشل شخص مفلس فكرياً وجعلوه أداة لهم: ان العراق يبقى دولة حية بشعبها الحي الذي لن يترك لكم الفرصة للعبث بمصيره، خسئتم وخسأت مخططاتكم الخبيثة، ولا مكان لكم في العراق “.