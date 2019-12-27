النواب الـ170 يعلنون موقفهم من قرار الرئيس العراقي

اعلن النواب 170 الموقعين على مواصفات رئيس الوزراء المقبل، رفضهم لتقديم رئيس الجمهورية برهم صالح لاستقالته او حتى التفكير بها.

وكان 170 نائبا سبق ان طالبوا رئيس الجمهورية بتقديم مرشح مستقل لرئاسة الحكومة المقبلة، ومن حملة الجنسية العراقية فقط، ولم يتسلم أية منصب منذ 2003.

وقال النواب في بيان صحفي، “بعد اطلاعنا على رسالة رئيس الجمهورية الموجهة الى البرلمان، فاننا نعلن موقفنا الواضح برفض الاستقالة او حتى التلويح بها، كما اننا نشدد على ان الخيارات الوطنية والشعبية هي صاحبة الكلمة الفصل في شكل وملامح رئيس الوزراء المقبل بعيدا عن التحزب والمحاصصة وبما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي وخطوات الاصلاح والتغيير”.

واعتذر الرئيس العراقي، برهم صالح، عن تكليف مرشح “كتلة البناء”، أسعد العيداني، لرئاسة الحكومة، مؤكدا استعداده شخصيا للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية.

ورفض الرئيس تكليف العيداني، كمرشح لرئاسة الوزراء، وهو ثالث مرشح يعلن المحتجون رفضهم تكليفه بالمنصب، بعد عضو البرلمان محمد شياع السوداني، ووزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل.

والأربعاء، أعلن محتجو ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، رفضهم تكليف العيداني، لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.

وأجبر المحتجون حكومة عبدالمهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.