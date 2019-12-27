الوفاق الوطني يدعو بغداد وأربيل للتنسيق لمواجهة خطر عاد للواجهة

دعا قيادي في حزب الوفاق الوطني، اليوم الخميس، التحالف الدولي الى الدخول على الخط بشأن ظهور داعش من جديد واستئناف نشاطه، وذلك من اجل ان يتوصل العراق مع إقليم كوردستان الى اتفاق لمواجهة التنظيم.

ونقل موقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن ممثل حزب الوفاق الوطني في إقليم كوردستان، علاء مكي، قوله ان “استئناف داعش لنشاطه في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم يشكل مخاطر كبيرة، وانهم بدأوا بنشاطات إرهابية في كل هذه المناطق، لذا يجب على المجتمع الدولي الدخول على الخط والتحاور مع العراق من اجل حل هذه المشكلة وعدم السماح لداعش بالظهور وتعزيز قواته مرة اخرى، كون هؤلاء الزمر الإرهابية بدأت بالظهور مرة اخرى”.

وأضاف مكي ان “على الحكومة العراقية التنسيق والتعاون والإتفاق مع إقليم كوردستان من اجل مواجهة الإرهابيين معاً والحفاظ على الأمن المستتب وعدم السماح بتقويضه كونه تحقق بالدماء الزكية”.

وأوضح مكي “صحيح ان إقليم كوردستان جزء من العراق، لكننا نفتخر به كونه يضاهي الدول المتقدمة ونأمل ان يحذو العراق حذو الإقليم ويصل الى هذا المستوى من التطور، وان ما اقوله ليست مجاملة وانما حقيقة وواقع ملموس يشعر به الجميع”.