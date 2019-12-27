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بشكل مفاجئ.. البرلمان العراقي يرفع جلسته الى اشعار اخر

رفع البرلمان العراقي جلسته الى اشعار اخر بشكل مفاجئ.
وانهى مجلس النواب بجلسته اليوم الخميس مناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون الإدارة المالية الاتحادية.
إلا انه قرر رفع الجلسة مباشرة عند الوصول لمناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد.
إلا أن القرار يأتي بالتزامن مع اعلان الرئيس العراقي استعداده لتقديم استقالته الى البرلمان، مع تصاعد حدة الخلاف بشأن مرشح رئاسة الحكومة.
وقرر الرئيس ايضا رفض ترشيح اسعد العيداني لرئاسة الوزراء المقدم من كتلة “بناء”.

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