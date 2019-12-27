اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن تعيين اللواء الركن شهاب ناصر كاظم قائدًا للفرقة الخاصة.
جاء ذلك في بيان مقتضب للخلية،
وشغل اللواء الركن شهاب ناصر كاظم منصب رئيس اركان الفرقة الخاصة، وتنحدر عائلته من سوق الشيوخ في محافظة ذي قار.
اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن تعيين اللواء الركن شهاب ناصر كاظم قائدًا للفرقة الخاصة.
جاء ذلك في بيان مقتضب للخلية،
وشغل اللواء الركن شهاب ناصر كاظم منصب رئيس اركان الفرقة الخاصة، وتنحدر عائلته من سوق الشيوخ في محافظة ذي قار.
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