توضيح جديد من رئاسة الجمهورية العراقية

أكد، سالار محمود، مستشار رئيس الجمهورية، ان رئيس الجمهورية برهم صالح لن يتخذ قرارا خارج ارادة الشعب.

واعلن رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن استعداده لوضع استقالته امام اعضاء مجلس النواب، فيما قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء (أسعد العيداني) لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال سالار محمود مستشار رئيس الجمهورية في تصريح للاعلام الرسمي للاتحاد الوطني، ان رئيس الجمهورية برهم صالح يرى ان ارادة الشعب لديه أهم من المناصب، مؤكدا انه يسعى الى اخراج العراق من الازمة السياسية بالتشاور مع جميع الكتل السياسية.

واضاف ان رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح لن يقبل بأي قرار او مقترح خارج عن ارادة الشعب، مشددا على انه-صالح- لن يتخذ اي خطوة تكون ضد مصالح الشعب العليا.