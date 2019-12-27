Posted on by

حسين الجسمي والآلاف من جمهور الإمارات يفتتحون مهرجان دبي للتسوق الـ25

الجسمي للجمهور الإماراتي في دبي: صنعتم بحضورك الراقي وتفاعلكم أجمل Image previewعناوين النجاح

دبي – 27 ديسمبر 2019:

بحضور الآلاف من الجمهور في حفل إفتتاح الدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوق، أبدع الجمهور الحاضر في حديقة البرج وسط مدينة دبي، بالتفاعل المتواصل غناءً وفرحاً مع سعادة الفنان حسين الجسمي “السفير المفوض فوق العادة” في وصلته الختامية للأمسية الإحتفالية، وتنقل معهم عبر مجموعة من أغنياته التي إختارها من مكتبته الغنائية الكبيرة المتنوعة الألحان والألوان الموسيقية الخليجية والعربية، راسماً عنواناً ملموساً للنجاح الحفلات الغنائية في الإمارات.

وشكر الجسمي حضور الجمهور ووصفه بالحضور الراقي خلال الحفل الذي جمعه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب والشاب خالد، وقال: “في الإمارات تلامس النجاح وتعيشه بكل حالاته الجميلة.. تجمعنا دبي دائماً في أروع المهرجانات.. وصنعتم بحضورك الراقي وتفاعلكم أجمل عناوين النجاح”، مختتماً حديثه بشكر دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بالتعاون مع مجموعة mbc على التنظيم والتجهيز الإحترافي للحفل.Image previewImage preview

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close