“سائرون”: رئيس الجمهورية يقاوم ضغوطات الداخل والخارج لتمرير مرشحي المحاصصة

افاد تحالف سائرون، اليوم الخميس، بأن رئيس الجمهورية برهم صالح يقاوم ضغوطات الداخل والخارج لتمرير “مرشحي المحاصصة”.

وقال النائب عن كتلة سائرون النيابية صباح الساعدي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب ان “الاحزاب التي قادت العملية السياسية خلال 16 عاماً لم تنتج الا فساداً ودماراً وضياعاً للوطن، وتحاول اليوم البقاء على نفس منهجها السابق من خلال تدوير رجالاتها في محاولة لبقائها على السلطة”.

وأضاف أن “الانتفاضة الشعبية هي من أسقطت حكومة القمع والفساد والمحاصصة واجبرت رئيسها على الاستقالة ولايمكن القبول برئيس وزراء جديد من نفس رحم المحاصصة”.

وأشار الى “محاولات لتمرير مرشحي الاحزاب من خلال ضغوطات على رئيس الجمهورية، وهنا لابد من تثمين موقف رئيس الجمهورية الذي لايزال يقاوم ضغوطات الاحزاب الداخلية والخارجية وندعوه الى الاستمرار بموقفه”.

وتابع الساعدي أن “رئيس الحكومة القادم يجب ان يكون من رحم الشعب والتظاهرات السلمية ويكون ممثلاً لدماء الشهداء”، مبيناً أن “سقوط حكومة الشعب والقمع وتغيير مفوضية الانتخابات واقرار قانون الانتخابات تؤكد ما ذكرناه من أن مراحل التغيير الشامل قادمة، واننا على اعتاب مراحل لتغيير الحكومة”.