سائرون يرد على “صفقة” لتمرير مرشح لرئاسة الحكومة مقابل منصب محافظ

أكد عضو كتلة سائرون النيابية صباح طلوبي، الخميس، رفض كتلته لترشيح أي شخصية لرئاسة الوزراء، لا تتناسب مع إرادة الشعب وتوجهات المرجعية العليا.

وقال طلوبي في بيان “هنالك قناة فضائية روجت لخبر لا يمت للحقيقة بصلة مفاده عقد صفقة لتمرير مرشح معين مقابل حصول كتلة سائرون على منصب المحافظ في إحدى المحافظات”، داعياً تلك الفضائية إلى “توخي الدقة والموضوعية وعدم الدخول في السجالات السياسية”.

وأضاف طلوبي ان “كتلة سائرون النيابية عاهدت أبناء الشعب العراقي بأنها ستكون الصخرة المنيعة التي تتحطم عليها كل المؤامرات والمكائد السياسية”، لافتاً إلى ان “أي شخصية تطرح لمنصب رئاسة الحكومة لا تتناسب مع إرادة الشعب وتوجهات المرجعية العليا فإنه مرفوض جملةً وتفصيلاً”.

وأوضح “إننا في كتلة سائرون تعودنا على أن لا نرد على التخرصات الإعلامية والتقولات الكاذبة إلا بالتطبيق العملي”، مؤكداً “لدينا توجيه بعدم استلام اي منصب، لا منصب المحافظ ولا غيره، حتى لو جاء الينا على طبق من ذهب”.