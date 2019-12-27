ضبط عجلة قصفت قاعدة “كيوان” في كركوك بداخلها 4 صواريخ

عثرت القوات الامنية مساء اليوم على عجلة قامت بقصف قاعدة “كيوان” العسكرية في محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وابلغ مصدر امني مسؤول بأنه تم العثور على العجله التي استهدفت قاعدة “كيوان” وفيها ٤ صواريخ كاتيوشا بين قرية قزليار.

‪ اضاف المصدر ان تلك الصواريخ كانت معدة للإطلاق.

وكان مصدر في الشرطة العراقية قد افاد في وقت سابق من مساء اليوم بتعرض قاعدة “كيوان” العسكرية شمال غرب محافظة كركوك الى قصف بقذائف الهاون.

وقال المصدر ان قذائف هاون سقطت داخل قاعدة كيوان شمال غرب كركوك ، مشيرا الى سقوط جريح واحد فقط من الشرطة وأضرار بسيارة.