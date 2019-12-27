قصف قاعدة “كيوان” العسكرية في كركوك

افاد مصدر في الشرطة العراقية يوم الجمعة بتعرض قاعدة “كيوان” العسكرية شمال غرب محافظة كركوك الى قصف بقذائف الهاون.
وقال المصدر ان قذائف هاون سقطت داخل قاعدة كيوان شمال غرب كركوك ، مشيرا الى سقوط جريح واحد فقط من الشرطة وأضرار بسيارة.
افاد مصدر في الشرطة العراقية يوم الجمعة بتعرض قاعدة “كيوان” العسكرية شمال غرب محافظة كركوك الى قصف بقذائف الهاون.
وقال المصدر ان قذائف هاون سقطت داخل قاعدة كيوان شمال غرب كركوك ، مشيرا الى سقوط جريح واحد فقط من الشرطة وأضرار بسيارة.
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