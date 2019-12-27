كلمات زولا وفيكتور …

1

نستطيع ان نكتب الكثير من الكلمات

لكن …

لا نفعل هذا

والسبب ..

الكلمات مثل الاوكسجين الذي نستنشقه مثل ذرات الماء التي تلتصق بشفاهنا هي ايضا تبحث عن روح الزمن وجسد المكان

كلاهما ضائع كلاهما يبحثان عن الكلمات

2

ان تكتب لها هذا جيد ان تبوح لها بلغة الكلمات هذا رائع

لكن …

هل سألت نفسك في الصباحات التي لم تكن موجودة ما فائدة الكتابة ما اهمية البوح

يا عزيزي ..

كلماتك لم تتخطى حاجز العشق لقد اصطدمت بالكلمات

3

مشكلة الحب ليست في العقل انها في القلب

العقل لا يتدخل الا في الفلسفة في الشك واليقين في الامور التي تخص الفكر البشري القديم

اما القلب …

مازالت الكلمات تبحث عن الحل

4

حين تقرأ …

سترى الدموع والوجع والحنين ستراها واضحة صريحة هادئة ناعمة

لكنك لن ترى الكلمات ..

5

بطريقة او باخرى ستعرف انها لم تعد موجودة

فالبحر لا يحمل القصائد وتلك الاوراق الباردة لن تتمسك بمقاطع الشعر

بطريقة او باخرى …

ستدرك ان الكلمات لم تعد موجودة ..

6

النص الذي يتكلم عن الكلمات …

لا يمت بصلة بالكلمات ..

7

اتقن المخرج البولندي بافل الكسندر بافليكوفسكي فن الاخراج في فيلمه COLD WAR

جوانا كوليغ وتوماس كوت اتقنا دور العاشق والعاشقة

فيلم ذو جودة عالية يستحق العلامة الكاملة

فيلم نقي كشف الغطاء عن حكايا الهوى التي لم تكتبها الكلمات

ان كنت عاشقا مثله ان كنت وحيدا مثله ان كنت تائها مثله ان كنت تبحث عن الراحة والسكينة في لحظة عشق مهجورة

شاهد الفيلم …

مرة مرتين ثلاث مرات لن تمل من مشاهدته

فلا اثر لكلماتنا

فقط ..

كلمات زولا وفيكتور

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب