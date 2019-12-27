لانتفاض قنبر (مزدوج الجنسية..ليس مغترب..بل مواطن اجنبي) وللعلوي (المعدان اقدم من الاكراد)

بسم الله الرحمن الرحيم

ومضة قبل البدء:

لستم مغتربين (فبحكم جنسيتكم الاجنبية..انتم مواطنين دولة اجنبية) فخرج عنكم.. صفة (المغترب)

(فالشرفاء من مزدوجي الجنسية باوربا وكندا واستراليا وغيرها) يشعرون بخطر فئة (مزدوجي الجنسية) على اموال العراق، وعلى مصيره ومستقبله السياسي.. بل ويؤيدون بقوة (اصدار قانون بمنع ذوي الجنسيات الاجنبية من تسلم مناصب سيادية وحساسة وادارية بكل الوزارات وخاصة الدفاع والخارجية والداخلية والمالية والرئاسات الثلاث والبرلمان ومجالس المحافظات والاقضية والنواحي والبلديات، واي منصب سواء سفير او مدير عام او مدير مدرسة وما فوق.. الخ)..

فمزدوجي الجنسية .. خطر على (الاقتصاد العراقي والعملة الصعبة)..

فنجد من مخاطرهم هو (عمليات التحويل لهم من ميزانية العراق.. باموال هائلة بالعملة الصعبة .. لذوي ملفات الفساد، كرفحاء ومؤسسة الشهداء، .. الخ بالبلدان الاجنبية المتجنسين بجنسياتها).. .. وكذلك (الفساد الهائل بانتخابات الخارج التي تخصص لها موارد هائلة على الولائم وصفقات الفساد.. الخ).. والنتيجة تزوير بتزوير باعلى المستويات..

وايضا نجد (الاستفزاز الذي يعاني منه الشرفاء من مزدوجي الجنسية) باوربا مثلا عندما يشاهدون (اقران لهم معروفين بفشلهم بالحياة العملية وحتى الزوجية والاخلاقية.. يتقلدون مناصب حساسة وعليا بالدولة العراقية، ليثرون ثراء فاحش بفترة قصيرة ليحولونها لاوربا واستراليا وكندا وايران وتركيا وغيرها، ويشترون العمارات والمنازل الفارهة، والسيارات الحديثة، ويصبحون من اصحاب المليارات).. بالاموال الحرام..

وردا على.. (انتفاض قنبر).. (الاجنبي من اصل عراقي).. بخصوص (الجنسية الاجنبية):

حيث وجدنا انتفاض قنبر يدافع عن (الجنسية الاجنبية) حاله حال من يدافع (عن رواتب رفحاء اللامشروعة).. فنرد على انتفاض قنبر:

اولا:

انتم (لستم مهاجرين.. ولا مهجرين.. ولا مغتربين).. (فبحكم جنسيتكم الاجنبية..انتم مواطنين دولة اجنبية.. ).. فخرج عنكم صفة (المغترب والتهجر والنزوح).. ثم لماذا هذه العجرفة لديكم..(يامزدوجي الجنسية).. بان خدمة العراق لديكم فقط عندما تحصلون على المناصب العليا والكعكات السمان؟؟ اما غير ذلك ..فهي للادنى منكم الذين بنظركم هم العراقيين بالداخل ذوي الجنسية الواحدة..

ثانيا:

نحن لا نعزل عراقيين بل اجانب من اصول عراقية.. يحملون الجنسية الاجنبية (سواء من اصول عراقية او غيرها)..

ثالثا:

من تخلى عن الجنسية العراقية كحاله ابن عشيرة مثلا جبوري..ليلقب نفسه العزاوي..فلا يحق له بعد ذلك ان يطالب عشيرة الجبور بان يشيخ عليهم.. كذلك من تجنس بالجنسية الاجنبية ليس له حق ان ياتي للعراق ليتسيد عليهم وياخذ المناصب الحساسة فيه..

رابعا:

مزدوج الجنسية لن يخدم العراق عند مجيئه للداخل.. فخير لهم بل (يمكن لكم كمزدوجي الجنسية ان تؤسسون لوبي داخل دول العالم المتجنسين بها للدفاع عن العراق من مناطق اقامتكم .. ) وليس ضرورة ان (تحملون الجنسية العراقية التي تخليتم عنها).. وخير مثال:

(30 مليون يهودي بالعالم..منهم 5 ملايين يحملون الجنسية الاسرائبلية داخل اسرائيل) ونجد (بالمقابل هناك اكثر من 25 مليون يهودي لا يحملون الجنسية الاسرائلية.. منهم 6 ملايين يهودي امريكي ويحملون فقط جنسية امريكية فقط داخل امريكا لديهم لوبي يهودي يدافعون عن اسرائيل وحقوق اليهود داخل امريكا ايضا).. فاين انتم من انشاء لوبي داخل دول العالم تدافع عن حقوق شعوب ارض الرافدين.

خامسا:

من يريد خدمة العراق.. ليس عليه ان يتخلى عن الجنسية الاجنبية، وبنفس الوقت ليس عليه ان ياتي للعراق ليصبح رئيس او مسؤول فيه.. (فنحن شخصيا ضد منح اي وظيفة للاجنبي الجنسية تنافس فرص عمل العراقيين بالداخل).. فمن العيب (ان يصدر اي قانون يشترط بان يتخلى مزدوج الجنسية عن جنسيته الاجنبية لتسلم منصب حساس بالعراق).. فهذا انتهازية ووصولية واضحة.. (فناس تحمل جنسية واحده وما خلصانين من شرهم..شحال ياتي لنا من يحمل جنسيتين)؟؟ ..وخير مثال عبد الفلاح السوداني والنصراوي وغيرهم من اللصوص والحرامية

سادسا:

الاضطهاد للعراقيين ومكوناتهم.. (مكن الاجانب من اصول عراقية.. مزدوجي الجنسية) من الهيمنة نظرا لفسحة الاعلام التي تتاح لهم .. فعليه يجب ان يصل العراق لحرية اطيافه بالتعبير داخل العراق بدون اغتيال واعتقالات..

سابعا:

4 ملايين شخص بالخارج.. يقيمون بدول اجنبية يحملون جنسياتها.. فما دخلهم بالعراق بد ذلك؟

ثامنا:

جبران خليل جبران (امريكي الجنسية) ولكن كتب باللغة العربية وخدم (اللغة العربية ولبنان) بدون الحاجة ان يحكم بلده لبنان او يدخل العمل السياسي.. في لبنان او يسلتم منصب رفيع في بيروت.

تاسعا:

دول الخليج نهضت عمرانيا واستقرار بحكام يحملون الجنسية الوطنية حصرا ولا يسمحون للجنسيات الاجنبية وكذلك باليابان..

عاشرا:

الجنسية الاجنبية تميع الهوية والولاءات..

احدى عشر:

عراقي الخارج (الاجانب من اصول عراقية) مزدوجي الجنسية (مشكلتهم) هم يريدون (خدمة العراق ولكن بالمناصب العليا كرؤساء وزراء وسفراء ومسؤولين)؟؟ عجيب غريب .. اي يزاحمون اهل العراق بالداخل بحقوقهم.. والنتيجة العراق افسد بلد بالتاريخ..

اثنا عشر:

القانون يشير برفض مزدوجي الجنسية ولم يستثني جنسية ايرانية لو لبنانية لو اوربية او غيرها

ثلاثة عشر:

كلام قنبر..يؤكد للجميع بضرورة عدم السماح لاي حامل جنسية اجنبية سواء تخلى عنها اولم يتخلى بمناصب حساسة بالدولة العراقية من معاون مدير مدرسة الى رئيس جمهورية وما بينهما..

ثلاثة عشر:

مع كل احترامنا وتقديرنا لاراء انتفاض قنبر الخاصة بالنظام السياسي الفاسد بالعراق، وكشفه الحقائق عن دور (اعداء امريكا).. في تخريب العملية السياسية وافساد الوضع بالعراق بعد تحرير امريكا لشيعة العراق من طغيان صدام.. ولكن ان يدافع عن ملفات فساد كبرى بالعراق ومنها (السماح لمزدوجي الجنسية “الاجانب من اصول عراقية” ان يستولون على مناصب سيادية وحساسة وادارية بالعراق). .فهذا يجعله كمن يدافع عن ملف الفساد المعروف (بملف رفحاء)..

وردا على (حسن العلوي)الذي ينطبق عليه:

عندما الغباء يتولد من فكر قومي منخور منسلخ عن (واقع الشيعة العرب)

فحسن العلوي (ادعى بان الاكراد اقدم من العرب بالعراق .. حيث اشار بان الاكراد تاريخهم 6000 عام.. والعرب 1400 عام)؟؟ في حين العلم الحديث اكد عبر تقرير دولي عن السكان الاصليين بالعالم (ان الاثوريين والمعدان سكان الااهوار) هم اقدم سكان ارض الرافدين وتاريخهم يفوق 7000 الاف عام..فلماذا حسن العلوي يريد ينكر اصول (سكان وسط وجنوب الرافدين) احفاد السومريين الذين يطلق عليهم اليوم (الشيعة العرب).. لارضهم وجذورهم.. ام لان امثال القومجية (حسن العلوي) الذي يفتخر بانه شبابه كان يعيش بالانبار السنية،ـ ولم نسمعه يوما يقدم اي مشروع او قضية تنطلق من هموم ومصالح شعب وسط وجنوب (الشيعة العرب) بل كان منسلخا وما زال عنهم. . فامثاله لا خير فيهم لمكونهم.

رابط يبين التقرير الدولي

تقرير أممي: المعدان والآشوريون هم السكان الأصليون للعراق

(لنتبه للتقرير لم يقل ان العرب او الاكراد هم سكان العراق الاصليين) بل (المعدان)..

رابط انتفاض قنبر:

(انتفاض قنبر.. كلمتي حول الجنسية الثانية ..عرض الحقائق وتفنيدها! ٢٤ ك١ ٢٠١٩)

……………………..

واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه

كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير

يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية

مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي

والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

…………………….

سجاد تقي كاظم