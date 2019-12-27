(لولا دماء الشيعة العرب..لكان عرض السستاني..باحضان الدواعش)؟ (ومتى وقف ضد الفساد)

بسم الله الرحمن الرحيم

اذلونه بمقولة (لولا السستاني لكان اعراضكم يا عراقيين باحضان الدواعش)..(ليضيفون لها..لولا سليماني وايران لكان اعراض العراقيات باحضان الدواعش)..

فاحد انصار السستاني الايراني..يشتمنا بقوله (اكل تبن ياسافل .. الله يطيح حظك ياصاقط لك لو مو المرجعيه وفتوئ السيد كان هسه نسوانكم بحضن للدواعش!!).. هذا رد احدهم.. لمجرد طرحنا راينا.. عن (السستاني) الايراني المقيم بالنجف..

جوابنا/

العكس صحيح .. لولا دماء الشيعة العرب الذين قاتلوا داعش (لكان عرض المراجع بالنجف باحضان الدواعش)..فمن قاتل داعش هم ابناء الشيعة العرب.. والاموال اموال نفط الشيعة العرب بالجنوب.. وارض المعركة ارض غرب العراق..ولم يشارك (ولا ولد من اولاد السستاني).. بالمعارك ولم تسقط قطرة دم للسستاني او ابناءه بالقتل ضد داعش..فلولا دماء الشيعة العرب لكان عرض السستاني بحضن الدواعش.. وليس هذا فحسب لولا دماء الشيعة العرب بالعراق لكانت داعش اليوم تقاتل داخل اربع مدن ايرانية.. بل لكانت وصلت لطهران ولكانت اعراض الفرس وخامنئي وسليماني باحضان الداعش.. بالمحصلة (المرجعيات دفعت ابناء الفقراء الشيعة لقتال داعش حتى تعيش عوائل المرجعيات بامان وبثراء اموال الخمس)..ليضاف لها (اموال مهولة من الكعكة العراقية المنهوبة بالعملية السياسية الفاسدة القابعة بالخضراء)..

وننبه المرجعيات بان (الشيعة العرب يبقون.. والمرجعيات تذهب)..

(فالمراجع عبر تاريخ الشيعة تموت لياتي غيرهم ).. (ولكن الشيعة العرب كمكون هم الباقين).. فلا تعطون حجم اكبر من حجمكم.. فالاموال هي اموال خمس عامة الشيعة..الرجال هم رجال الشيعة.. (اما المرجعيات ففي دهاليزهم يقبعون وباموال الخمس يتنعمون.. وباحضان الشيعة يأمنون) وبعد كل ذلك نجد المرجعيات العجمية واللبنانية تنكر جميل الشيعة العرب بوسط وجنوب الرافدين..وتستغلهم..

و: لنتبه..(حتى الفاسد يخطب ضد الفساد)؟؟ و(السستاني يخطب ضد الفساد )

وفي كلا الحالتين الفساد يتغول بخيمة السستاني وبادوات السياسيين الذين يبحثون عن رضى السستاني..فمتى نهى السستاني عن الفساد بلا زحمة؟؟ وما اجراءات السستاني لمحاربة الفساد والوقوف ضد المد الايراني بالعراق..؟ثم اذا السستاني الايراني (يطرح مرجع)..وهو لا يستطيع ان يغير شيء.. بدعوى انه ليس لديه جيش ولا حكومة ؟؟لعد سؤال (على شنو تنتظرون خطبه الخاوية بعد ذلك)؟؟ ثم اذا السستاني تدعون بلا جيش (لعد مليشة الحشد – بفتوى الكفائي تضخمت) من وراءها؟الطرف الثالث الذي يقتل المتظاهرين اليس مليشيات تضخمت بعد فتوى الكفائي وسلمت لسليماني ايران بدون ان يقف السستاني ضدهم؟ بل داعم لهم بشكل ومتستر عليهم..ثم اذا يدعي البعض السستاني بلا حكومة له؟ (سؤال اليس كل حكومة تتشكل برضى السستاني الايراني)..فتضحكون على من يا اتباع السستاني؟

ومن يتابع (تعليقات وتصريحات).. (انصار السستاني الايراني).. .. يتبين للجميع بان .. خراعة الخضرة اكثر نفعا من السستاني:

فخراعة الخضرة.. تهش الغربان عن البذور المزرعة بالمزارع ..حتى لا تاكلها الغرباء..السؤال السستاني يهش من؟,الفساد يتضخم بظله بالستة عشر سنة الماضية

المليشيات تضخمت (الطرف الثالث) بفتوى الكفائي (ورغم انتفاء الحاجة للتفوى بعد هزيمة داعش مقتل البغدادي) السستاني لا يلغي الفتوى..لتبقى ايران عبر سليماني الايراني يهيمن على العراق بالذراع العسكري للسستاني (مليشة الكفائيين – الحشد)..

فتخيلوا (يوم القيامة)..وياتي (.انشتاين واديسون. والسستاني وخامنئي) امام الله سبحانه:

فادسن.. قدم للعالم النور (الضوء) فانار درب البشرية (المصباح)..انشتاين قدم النظرية النسبية التي غير مرجى العلم للتطور..واجهزة علمية لعلاج الامراض..السؤال: السستاني وخامنئي ماذا قدمو للبشرية (اختراع الطاسة مثلا؟؟ الجكليت مثلا)؟؟قولو لنا ؟؟

فالفاسدين يفهمون بالدين..(لان المعممين معهم)..

فالدماء التي تسفك ..(بفتوى من رجل الدين تشرع لهم القتل).. والفقراء يتجاوزون بفتح مشاريع صغيرة للرزق لهم..(وهذا تجاوز على المال العام.,المال العام مجهول المالك.. ويفعل به الحاكم (المرجع) ما يشاء).. والفقراء تجاوزوا على (مال المرجع الايراني واللبناني) مو لو ممو؟ فيستحقون ان يسحقون ويطردون..الحاكم الشرعي يحكم باسم الله..والمال مال الله ويفعل به الحاكم الشرعي مندوب الله بالارض مايشاء فلماذا تريدون ان تنافسون المرجع ومليشياته واحزابه وحاشيته (اموالهم)؟؟

فهناك نوعين من الشيعة بنظرتهم (للمراجع):

1. فشيعة تنظر للمرجع الذي تقلده (كما ينظر الهندوس للبقرة بانها مقدسة).. بلا عقل ولا فكر،، وليس هذا فحسب بل تقدس حتى (عجول البقرة) التي تلدها.. فابناء المرجع لديها مقدس ايضا وللجنة جسر؟؟

2. شيعة تنظر للمرجع التي تقلده (على علمه الذي ينتفع منه) وليس (علم لا ينتفع منه)….

مرجع خطبه (قول وفعل) وليس (خريط فقط قول).. حال (مرجع ينتقد الفساد بلا عمل..كالفاسد الذي ينتقد الفساد ويخطب ضده بنفس الوقت)؟

(فايهما انفع للانسان..ان يهتدي لله).. ام (يهتدي لحقوق الانسان نفسه بحقه بالحياة الكريمة، والسفر، والعمل، والسكن، والرفاهية، والزواج، والحرية..الخ):

الجواب/

بتجربة بسيطة (هل سوف تقبل ان تهاجر او تسافر انت وعائلتك….لدولة شعبها يعرف دينه..ومتدين..كافغانستان والصومال مثلا؟؟ام الى سويسرا والمانيا وفرنسا وهي دول علمانية)؟

تفاصيل:

ماذا قدم الانبياء بلا زحمة؟؟يعني مثلا النبي عيسى قدم (كتاب لعلاج الامراض كالسرطانات)..باسم الانجيل؟لو موسى مثلا قدم (كتاب لحل ازمة التلوث بالعالم)؟

لو النبي محمد قدم (كتاب لا يفرق الامة من بعده) وهو يعترف كقول الامام علي (بان القران حمال اوجه)؟؟اي غير متفق عليه.. (والنبي يعترف بانه امته سوف تنقسم 72 فرقة)؟ اي حتى القران بنظر محمد لا يوحد…المهم..خلينه من كل ذلك..العالم هو المخترع.. السؤال (معممي المسلمين عبر تاريخهم..ماذا اكتشفوا مثلا عصير البطيخ)؟؟ثم هل تعتقدون ان الله كل شغله ومشغلته ..ان يعبده الناس؟؟وان الناس مجرد (فئران تجارب لديه) للاختبار ؟؟ماذا نتفع من هداية البشر لله؟؟ والواقع اثبت (بان البشر يجب ان يهتدون الى الهداية بحقوق الانسان وحقه بالحياة الكريمة والعمل والسفر وحرية الراي.. الخ..)..

والمضحك ان احدهم يقول:

(يعني شتريد؟؟ المرجعية تفتي ضد الفساد والفاسدين.. مثلما افتت ضد داعش) ؟

نسال..انفسنا.. هل الفساد هدد المرجعية والمراجع ونسوانهم وابناءهم ؟؟هل هدد دهاليزهم المالية ام زادها؟؟فلماذا تفتي المرجع ضد الفساد؟ولكن داعش هددت بالوصول للنجف حيث بيوت المراجع وصباياهم وابناءهم ودهاليزهم المالية.. فافتت ضد داعش (في حين لم تفتي ضدالقاعدة بعد 2003 لان القاعدة لم تهدد بالوصول للنجف وكربلاءحيث بيوت المرجعيات)؟؟ ولان القاعدة كانت تاتي من سوريا باعتراف المالكي (وسوريا الاسد حليف ايران) والمصالح المشتركة الايرانية السورية المرجعية كانت بدخول الارهابيين للعراق..مو لو ممو؟

ثم اليس (مسؤولية السستاني ان يسكت الكلاب) السؤال كيف؟

فعندما تثبت المرجعية و جودها ..ستسكت الكلاب التي تنبح.. عندما تكون المرجعية (قول وفعل) وليس (خريط خطب) لا تغني ولا تسمن عن جوع.. (مع تحفظنا على وصف كلاب على كل من ينتقد المرجعية).. ولكن ..هنا سوف اكون محامي للشيطان (المرجعية التي لا تهش ولا تنش):

عزيزي..هذا مو شغلة المرجعية؟؟ المرجعية مو شغلته تكشف الفاسدين؟المرجعية مو شغلته ..تقف ضد التغول الايراني في العراق؟المرجعية مو شغلته.. دعم جعل العراق مرفها بالصناعة والزراعةوالخدمات والكهرباء وغيرها؟المرجعية مو شغلته.. يصبح العراق كالامارات بالرفاهية وككوريا الجنوبية بالصناعة.. المرجعية مو شغلته.. ترجع اموال العراق المنهوبة من قبل الااحزاب الاسلامية المحسوبة شيعيا التي كل حزب من وحي مرجعية اصلا

المرجعية مو شغلته.. ومو شغلته؟ولا يجي واحد ويقول (شنو شغلت المرجعية )؟؟تعرفون ليش؟؟لان انصار المرجعية يعتقدون ان المرجعية مجرد (شرطي مرور يوجه بس ما عنده دفتر غرامات..ولاحجز)؟؟ يعني (لا تقول المرجعية خراعة الخضرة احسن منه)؟؟ما اصير حبيبي؟؟ لان فعلا خراعة الخضرة خير من المرجعية ..

وبخصوص التظاهرات..نحمد الله بان المتظاهرين نزلوا بدون حاجة لفتوى..(كان اذلنا اتباع المرجعية بها):

اولا:

لا يمكن التخلص من الفاسدين باي انتخابات..حتى لو عدل قانون الانتخابات لفردي لو غيرها

لان لا يمكن ان تبرز نخب سياسية شيعية عربية تطرح مشروعها وتطرح اراءها بكل حرية(لانهم سوف يتم اغتيالهم) فورا من الطرف الثالث.. وكذلك يتم الضغط عليها من قبل (شرائح من داخل المتظاهرين انفسهم رافعي شعارات وحدة العراق المركزي المقيت).. فما فائدة ارقى (قانون للانتخابات) بدون (طرح مشروع لتنظيم سياسي يطرح قضية تنطلق من هموم ومصالح ابناء وسط وجنوب)؟

ونطرح سؤال بريء.. (للمتظاهرين):

فعدلوا.. لكم قانون الانتخابات..(كيفما تريدون)؟؟ وجعلوه فردي…. سؤال/ يوم الانتخابات (من سوف تنتخبون)؟؟اي (اي مشرع سياسي سوف تنتخبونه)؟؟ ومن يمثله؟ نتظر الاجابة: ماخذين بنظر الاعتبار (الاكراد سوف ينتخبون ممثلي المشرع الكوردي للاستقلال بكردستان)..(السنة العرب سوفينتخبون ممثلي المشروع السني ..بالعودة للحكم تحت شعار قادمون يا بغداد)..الولائيين سوف ينتخبون ممثلي المليشيات والاحزاب المواليةلايران

الصدريين سوف ينتخبون ممثلي ربهم مقتدى الصدر بالانتخابات

الخ..انتم المتظاهرين ابناء وسط وجنوب منطقة العراق (الشيعة العرب) ستنتخبون اي مشرع؟؟ ومع من؟؟ومن يمثله؟

ثانيا: علما التظاهرات اهم انجازاتها..

انها ارخت القوى السياسية والمليشياتيه ببين حواضنها بالشيعة بوسط وجنوب العراق .. وكشفت بانها واقعة هذه الاحزاب والمليشيات على ارض مائعة..(وهذا يعني المرحلة الثانية..اي تدخل امريكي سوف يكون برضى الشارع الشيعي العربي).. بعد ان تبين بان اذرع ايران والحرس الثوري الايراني يقمعون الشيعة العرب بابشع الوسائل.. ولا حل الا التدخل الامريكي لتخليصهم (وهذه هي الحقيقة)..

لذلك يلهث مقتدى الصدر للهيمنة والسيبطرة..لانه يعرف ان لم تتحقق بعض الاهداف الاستراتيجية (فان امريكا قادمة لا محالة بتاييد شعبي) لن ينفع مقتدى ولا الحشد عند ذاك اي شيء..فالشارع الشيعي مؤيد لتدخل امريكي ضدالفاسدين ومليشياتهم واحزابهم ومرجعياتهم

هل وصلت الفكرة..

بمعنى:

قمع صدام لانتفاضة اذار 1991.. (مهد لامريكا لاسقاطه عام 2003 بتاييد شعبي شيعي بالعراق).. وقمع (نظام الخضراء عبر مليشياتهم لانتفاضة تشرين 2019..(سيمهد قريبا لامريكا لاسقاطهم بتاييد شعبي شيعي عربي ايضا بالعراق)..فكلا الانتفاضتين (كشفت الوجوه الاقبح للنظامين البعثي والاسلامي امام الشيعة العرب).. اي سقوط الاقنعة..

وننبه المتظاهرين:

برهم صالح.. (صوت لاستقلال كوردستان بالاستفتاء) واصبح (رئيس جمهورية العراق)؟

شيء جميل:

ولكن سؤال.. (لماذا عندما نطرح استقلال وسط وجنوب العراق ).. نتهم بالعمالة والخيانة؟؟ وحلال على الاكراد وحراام على الشيعة العرب؟بل نجد (مقتدى الصدر) (يطبل لموقف .. برهم صالح.. بطرح استقالته على البرلمان) ورفضه (لترشيح العيداني)؟وقبلها وافق على ان يكون برهم صالح رئيس جمهورية كحال قائمة البناء والفتح الموالين لايران..ولكن ان يطرح الشيعة العرب مشرع لاستقلالهم باقليم فدرالي يتكالب عليهم الموالين لايران والموالين للصدر..

عود ليش؟

فالاولوية لدينا هو الدفاع عن حقوق الشيعة العرب.. وليس المذهب وليس المرجعيات

فالمرجعيات لديهم مؤسساتهم ومليشياتهم..المذهب لديه الحوزات والكتب..اما نحن الشيعة العرب ايتام القيادة والمشروع.. بسبب مرجعيات ايرانية ولبنانية تقف ضد حق الشيعة العرب باقليم مستقل لهم..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم