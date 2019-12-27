ماذا وراء تهديد السيد برهم صالح بالاستقالة

… سيف الله علي

​اليوم هدد السيد برهم صالح بتقديم استقالته للبرلمان في حال فشل تسمية رئيس وزراء ورفضه ترشيح العيداني لهذا المنصب مما يعني اذا لم يسحب تهديه خلال مدة أسبوع يعتبر تهديه استقالة فعليه وبذلك يقوم رئيس البرلمان مقام رئيس الجمهورية او احد نوابه ؟؟ دعونا نعود قليلا الى الماضي القريب كلنا يعرف بان السيد برهم صالح هو اول الموقعين على انفصال إقليم كردستان الذي فشل والسؤال هنا كيف يتم تنصيب رجل مشارك بتقسيم العراق رئيس على العراق وكيف تم اختاره من قبل هؤلاء الساسة الفاسدين مما يعني ان كل الأحزاب والكتل جميعها فاسدة وخائنة للعراق وشعبه ؟؟ ماذا يعني التلويح بالاستقالة في هذا الوقت العصيب الذي يمر به العراق بالوقت الذي ان الامر يتطلب العمل على تهدئة الشارع العراقي المنتفض ضد هذه الطغمة الفاسدة التي جعلت من العراق في اسفل سلم الدول الفاسدة ؟؟ اذا ماذا يريد السيد برهم صالح بالتلويح بالاستقالة هناك امرين لا ثالث لهما اما صحوة ضمير وهذا بعيد لان الذي يأتي للحكم عن طريق فاسدين لابد وان يكون فاسد واما الامر الاخر فهو خدمة يقدمها لإقليم كردستان وترضية للسيد مسعود البرزاني لان تسلم برهم صالح لرئاسة الجمهورية انما جاء التفاف على الاتفاق بين الحزبين الكورديين بان تكون رئاسة الجمهورية لحزب مسعود برزاني ؟؟ مالذي يستفاد من استقالة برهم صالح بالنسبة لإقليم كرد ستان .. استقرار الوضع في العراق لا يخدم ابدا الإقليم وكلما ازداد الوضع في العراق سوء تكون هناك فرصة اكبر لاستقلال الإقليم وذلك بالطلب من الأمم المتحدة ومجلس الامن بالموافقة على الاستقلال وفي حالة الموافقة سوف يطلب مجلس الامن من تركيا وايران بعدم التدخل باي شكل من الاشكال ضد الإقليم بل وحتى فتح حدودهما واجوائمها للإقليم ؟؟ و من هنا بعد ان طال انتظار السيد برهم صالح بان يتعقد ويتازم الوضع في العراق لوح بالاستقالة وهو الذي باستطاعته ان يرشح أي شخص من خارج شلة عصابة الأحزاب والكتل الفاسدة ؟؟ الأيام القادمة ستشهد تصعيد كبير في ساحات الاعتصام والجدير بالذكر اليوم المرجعية الرشيدة لم تتطرق لموضوع السياسة في خطبتها وهذا مؤشر خطير سنعرفه في يوم الجمعة القادمة ان ابقانا الله واياكم ان شاء الله وان غدا لناظره قريب …

الكاتب

سيف الله علي