مقرب من الصدر: ثلاثة مرشحين فقط قد ينالون رضا الشعب

أفاد صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، بأن ثلاثة مرشحين فقط لمنصب رئاسة الوزراء، قد ينالون رضا الشعب.

وقال العراقي في منشور له في فيبسوك:

“معلومة

بعد البحث والتقصي

استطعت الوصول الى نتيجة اجمالية بخصوص مرشح رئاسة الوزراء المرضي اجمالا من الشعب

بعد ان يقدم برنامجه وتحدد فترته وتكتب مهامه

وهذا لا يعني بالضرورة قناعتنا بهم

المرشحون هم:

1- مصطفى الكاظمي

2- رحيم العگيلي

3- فائق الشيخ علي

لكني لست ناطقا بأسمهم الا اني استشعرت هذا منهم.. ولهم جزيل الشكر

وأخيرا: شكرا فخامة الرئيس اذ رفضت ما يرفضه الشعب من مرشحين.. وهو موقف سيكتبه لك التاريخ والشعب والمرجعية”.

وأعلن الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، رفضه تكليف مرشح كتلة بناء لرئاسة الحكومة اسعد العيداني، فيما قرر وضع استقالته امام البرلمان.