نائب عن الديمقراطي الكوردستاني: بإمكاننا تقديم مرشح مقبول لرئاسة الوزراء خلال يومين

أكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، إدريس شعبان، اليوم الخميس، معلقاً على الخلافات المتفاقمة بين الأطراف السياسية الشيعية حول تسمية مرشح يخلف عادل عبد المهدي في رئاسة الوزراء، أنه لو كان الأمر منوطاً بالكورد لقدموا مرشحاً مقبولاً خلال يومين.

وقال شعبان في تصريح صحفي، إن «الكورد والسنة ليسوا من يقرر تسمية رئيس الوزراء، والقضية تتحملها الكتل الشيعية لأنهم هم الأغلبية ولم يتفقوا فيما بينهم على مرشح توافقي، ويجب أن لا يضعوا اللوم علينا».

وأضاف، أنه «لو كان الأمر بيد القوى الكوردية لقدمت مرشحاً خلال يومين، ولكن الكتل الشيعية هي الغير متفاهمة»، مبيناً أن «أية شخصية يتفقون عليها وتتفق عليها ساحات التظاهر نحن نوافق عليها ولانعترض إطلاقاً وليس لدينا (فيتو)، فالبلد سيدخل في حالة الفوضى ومصالح الناس المالية والاقتصادية يجب أن تمضي»، محذراً من أن «نيران داعش على الأبواب».

وتصاعد التوتر السياسي في بغداد، اليوم، بعد أن رفض رئيس الجمهورية برهم صالح، تكليف مرشح كتلة ‹البناء› أسعد العيداني برئاسة الحكومة خلفاً لعادل عبد المهدي، واضعاً استقالته أمام البرلمان العراقي، ليغادر بعدها إلى السليمانية.