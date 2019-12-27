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وزارة الدفاع تفصح عن حقيقة حريق اندلع في مبناها

اعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية العميد يحيى رسول يوم الجمعة عن اندلاع حريق في مخبز تابع للمطعم في مبنى الوزارة المحاذي لنهر دجلة وسط العاصمة بغداد.

وقال رسول في تصريح للصحفيين اليوم ان حريقا اندلع في مخبز المطعم التابع للوزارة مما ادى الى حدوث اضرار مادية فقط بلا خسائر بشرية.

واضاف ان هذه هي حقيقة الحادث ولا داعي للتهويل.

وافادت مصادر اعلامية وشهود عيان في وقت سابق ان حريقا اندلع في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة بغداد.

وقالت المصادر والشهود ان حريقا ضخما نشب على حافة نهر دجلة قرب جسر الجمهورية داخل المنطقة الخضراء، من دون مزيد من التفاصيل.

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