أطردوا العامري والمالكي .. من حياتنا

مؤيد حميد

الفاسد والخائن من كل الطبقة السياسية التي حكمت العراق منذ ستة عشر عاما , يتمادى ويتغول ويتفرعن , طالما أمن العقاب , وصار القضاء كل القضاء تحت رحمته , واساء الادب وتفرد بالقانون , وأستسهل طريق الفساد , ووضع الدوني والسافل والامعة على رقاب العباد , وكل واحد من هؤلاء المتأمرين بنى مجده على أنقاض الشعب المسكين وبأموال السحت الحرام .. وأذا أستطعتم يا هادي العامري ويا نوري المالكي ويا أبو مهدي المهندس ويا قيس الخزعلي ويا فالح الفياض , أن تقنعوا الذباب , بأن الزهور أفضل من الزبالة , حينها تستطيعون أن تقنعوا أنفسكم الوسخة , أن أرواح الشعب أغلى من المال والمنصب , لان قمة الفساد تكمن في فساد القمة ..

ألان , وقد حصص الحق وصار لزاما على الشعب العراقي الجريح , أن ينهض نهضة رجل واحد , لطرد كل الوجوه الصفراء التي سعت وتسعى جاهدة , لان يبقى الوطن العراق ضيعة من ضياع الامبراطورية الفارسية , وأذلال شعبه وتركيعه وجعله تحت وصايتها , من خلال أذرعها في العراق .. وثورة تشرين السلمية هي الخطوة الاولى لاسترداد الوطن والمواطنة , وتحقيق العدالة الاجتماعية , ورفض الظلم والجور ..

كان الاجدر برئيس الجمهورية أصدار مرسوم بحل مجلس النواب فورا وقبل أستقالته , التي فرح بها المرجفة قلوبهم , والشروع بأنتخابات مبكرة لتفويت الفرصة على العامري والمالكي ومن لف بمرضهم المزمن من تقديم طلب الى المحكمة الاتحادية لعزل برهم صالح وأختيار رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء حسب أرادتهم ورغبات مسجدي وسليماني ..

وعلى ما يبدو , أن خطوة برهم الاخيرة , هي واحدة من نتائج أجتماعه مع نائب وزير الخارجية الامريكي وسفيرها في بغداد , وزيارة الحلبوسي الى الولايات المتحدة مؤخرا , كل تلك الامور جاءت لتحييد تدخل أيران في العراق من خلال أذرعها التي بدأت تخسر بعضا من مكاسبها التي حققتها طيلة السنوات الماضية .. أذ نحن بصدد حرب قادمة , حطبها سيكون بدون شك هو الشعب العراقي ..

وم أجل ذلك , على الادعاء العام العراقي , أن كان وطنيا وصادقا ونزيها , تفعيل ملف سقوط الموصل والانبار وصلاح الدين , ومن تسبب في قتل أكثر من ثلاثة ألاف شاب عراقي في سبايكر , ومن منح مليارات الشعب المسكين الى أيران , ومن سرق أموال كاسر الامواج التي تحولت كلها الى ولي الفقيه , ومن قتل عمدا شباب الثورة التشرينية ونشر الفوضى الممنهجة لالهاء الشعب عن أفعال الطبقة السياسية القذرة ..