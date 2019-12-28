ابنة بروس لي تطالب سلسلة وجبات سريعة بـ 30 مليون دولار كتعويض بسبب صورة والدها

بدأت شركة تديرها ابنة بروس لي اجراءات مقاضاة سلسلة مطاعم صينية تقدم وجبات سريعة ، وذلك لاستغلال الأخيرة صورة لنجم الفنون القتالية والممثل الراحل.

وتقول شركة بروس لي إنتربرايزز إن سلسلة مطاعم «ريل كونغ فو» الشهيرة في الصين استغلت الصورة في شعارها من دون الحصول على ترخيص بذلك.

وترغب شركة بروس لي أن تزيل سلسلة المطاعم الصورة الموجودة على الشعار بشكل فوري، وتفيد تقارير إعلامية بأن الشركة تطالب بتعويض قيمته 30 مليون دولار.

وتدفع سلسلة المطاعم المدعى عليها بأن السلطات المحلية صرّحت لها باستخدام الشعار.

ويصور الشعار رجلاً أسود الشعر في وضع من أوضاع الكونغ فو.

ونشرت السلسلة بياناً لها على منصة «ويبو» الصينية جاء فيه : «تقدمت الشركة للحصول على الشعار، وبعد عملية فحص صارمة في الوكالة الوطنية للعلامات التجارية حصلت الشركة على الشعار، وتستخدمه منذ 15 عاماً».

وأضاف البيان: «نحن مندهشون أننا وبعد كل هذه السنين نواجه دعوى قضائية، ونحن في الوقت الراهن ندرس القضية بجدية ونجهّز دفوعنا».

وتأسست سلسلة مطاعم الوجبات السريعة، كونتسو، عام 1990 ولديها 600 فرع في أرجاء الصين.

وتتولى شركة بروس لي إنتربرايزز مهمة الترويج لاستخدام صورة نجم الكونغ فو الراحل وتمنح التفويض باستخدامها.

وقالت الشركة في بيان لها على موقعها الإلكتروني إنها «مكرّسة لنشر فن وفلسفة بروس لي ، وذلك من أجل إلهام الكثيرين وبث الطاقة الإيجابية والتناغم حول العالم، وإنها تستهدف الحفاظ على الإرث الذي تركه بروس لي».

ولم تستجب شركة بروس لي إنتربرايزز لطلب على التعليق .

ومن المتوقع أن تحظى الدعوى باهتمام بالغ ، لا سيما وأن الحكومة الصينية تعهدت في السنوات الأخيرة بتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية.