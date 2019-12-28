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السنة الجديدة والشهدا أبيات من قصيدة شوك وورد

السنة الجديدة والشهدا أبيات من قصيدة شوك وورد

بهاء الدين الخاقاني
https://www.youtube.com/watch?v=jg9lE9PCqdo&t=1s

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أرى الأعيادَ لوّنها الضحايا .. وزيّنَ فجرَها عِطرُ المنايا

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يدورُ بنا الزمانُ ومن جديدِ .. يُعمّدُهُ الهوى بدَمِ الشهيدِ

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تُعبِّرُ حكمةٌ عاشوا وعُشنا .. تُميّزُهُمْ بما كانوا وكنّا

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فما نهضتْ سياساتٌ بشعبِ .. بما فقد الوليّ ضميرَ قلبِ

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ثكالانا أقاصيصٌ روايةْ .. شجى الدنيا مقابلُها حكايةْ

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ألا شكراً لأمّ بالولادةْ .. بجيل العزّ يعتنقُ الشهادةْ

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لدينا فاديُ الأنسان عيسى .. ويُنهضُنا حسينُ الخَلقِ عُرسا

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هو الرحمنُ ما خذلَ الرحيمُ .. بعون اللهِ ينتصرُ القويمُ

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فذا أملٌ يُحقّقُ يومَ جدِّ .. بما صدَحَ الشبابُ أذانَ مجْدِ

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سلامُ الأهلِ والأوطانِ منكمْ .. تجلّى يا شهيدُ القومُ فيكمْ

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نُباركُ بعضَنا سنةً جديدةْ ..أيا شُهدا بفضلِكُمُ القصيدةْ

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