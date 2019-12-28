السنة الجديدة والشهدا أبيات من قصيدة شوك وورد
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أرى الأعيادَ لوّنها الضحايا .. وزيّنَ فجرَها عِطرُ المنايا
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يدورُ بنا الزمانُ ومن جديدِ .. يُعمّدُهُ الهوى بدَمِ الشهيدِ
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تُعبِّرُ حكمةٌ عاشوا وعُشنا .. تُميّزُهُمْ بما كانوا وكنّا
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فما نهضتْ سياساتٌ بشعبِ .. بما فقد الوليّ ضميرَ قلبِ
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ثكالانا أقاصيصٌ روايةْ .. شجى الدنيا مقابلُها حكايةْ
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ألا شكراً لأمّ بالولادةْ .. بجيل العزّ يعتنقُ الشهادةْ
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لدينا فاديُ الأنسان عيسى .. ويُنهضُنا حسينُ الخَلقِ عُرسا
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هو الرحمنُ ما خذلَ الرحيمُ .. بعون اللهِ ينتصرُ القويمُ
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فذا أملٌ يُحقّقُ يومَ جدِّ .. بما صدَحَ الشبابُ أذانَ مجْدِ
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سلامُ الأهلِ والأوطانِ منكمْ .. تجلّى يا شهيدُ القومُ فيكمْ
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نُباركُ بعضَنا سنةً جديدةْ ..أيا شُهدا بفضلِكُمُ القصيدةْ
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