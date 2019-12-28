الشر والتخلف، جرثومتا النهوض الحضاري للشعوب !

* د. رضا العطار

هناك بلا شك اشرار كثيرون مرتبطين بالعالم الخارجي، كما ان هناك اشرار اخرين يكمنون في صميم حياتنا الشخصية، تلك هي الشروط المرتبطة اصلا بانحرافات الارادة او اضطراباتها. ولا غرو فان معظم الشرور الخلقية نابعة اولا وقبل كل شئ مما في الطبيعة البشرية ذاتها من (متناقضات) Contradiction ولعل هذا ما حدا ببعض فلاسفة الاخلاق الى القول : بان الشر مظهر لانقسام الانسان ونزوعه وتفككه. وحين تحدث رجالات المسيحية كالقديس بولس عن قيام تعارض بين ( قانون الاعضاء الجسدية وقانون الروح) فانه لم يكن يعني بهذا الحديث سوى الاشارة الى اقتران (حالة الطبيعة) بحالة التمزق او التفكك او عدم التكامل Disintegration

والواقع انه اذا كان من المستحيل على الانسان ان يصل تماما الى حالة (النقاء) و (الطهارة الاخلاقية) فذلك لان لديه من الرغبات المتعارضة ما يدفعه باستمرار الى الاستهانة ببعض (المبادئ الخيرة) المعترف بها او الخروج على بعض القواعد الاخلاقية المتعارف عليها. هذا الى ان (الاغراء) لا تكاد تهدأ او تتوقف في اعماق نفوسنا مما يجعل حياتنا الاخلاقية ضربا من (الصراع) المستمر. وليس بيننا من لا يشعر في قرارة نفسه بانه (مذنب) فانه يكفي ان يدع المرء العنان لاهوائه حتى يرى نفسه مكبلا باغلال الأثم خاضعا لسيطرة الخطيئة.- – – وعندما يستولي على الفرد مثل هذا الشعور الخلقي بالذنب والاثم فهناك لا بد له من ان يشعر بانه قد تحالف مع نداء الاضطراب الكامن فيه او هو قد تواطأ مع قوى الفوضى الباطنية فيه – – – وربما كان منشا الآلام النفسية التي طالما استبدت بنا، هو شعورنا الخلقي بالاثم واعترافنا الضمني باننا قد تواطأنا مع الفوضى او الاضطراب!

وليس من شك في ان (الاخلاق) مظهر من مظاهر (النظام) و (التكامل) في حياتنا الشخصية. فلا غرابة بعد ذلك في ان يكون (الشر) عقبة تحول دون تحقيق وحدتنا الشخصية – ومعنى هذا ان (الشر) يمثل في حياتنا النفسية ضربا من الانقسام لانه يمنعنا من الخضوع للقيم العليا التي يمكن ان تضمن لنا ضربا من التكامل في الشخصية.

هذا الى ان الشر ينطوي دائما على استسلام للظروف الخارجية المتعارضة واستكانة امام الاغراءات الدنيوية المتعددة فهو لا بد من ان ينطوي ايضا على عملية (رفض) للاستماع الى (نداء القيم) وحين يقول بعض فلاسفة الاخلاق ان (تجربة الشر) تمثل دائما ضربا من (الخيانة) او ( عدم الوفاء) فانهم يعنون بذلك انها في جوهرها عملية انكار القيم.

• مقتبس بتصرف من كتاب فلسفة مشكلة الحياة د. زكريا ابراهيم – جامعة القاهرة