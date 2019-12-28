برلماني يدعو إلى إنقاذ العراق من المجهول

دعا نائب عن محافظة نينوى، اليوم الخميس، إلى إنقاذ العراق من المجهول، مؤكداً أن اللجنة المركزية لتعويض المتضررين لم تعوض أحداً منذ أكثر من عامين على انتهاء علميات التحرير، فيما أشار إلى أن النازحين مازالوا حتى الآن خارج مناطقهم.

وقال النائب نايف الشمري في مؤتمر صحفي: «علينا التعاون جميعا لإنقاذ العراق من المجهول، وإنصاف العراقيين والمضي إلى بر الأمان، وعدم التفريط بتضحيات العراقيين لبناء مستقبل آمن للجميع»، مشيراً إلى أن «النازحين مازالوا في المخيمات ومناطقهم ماتزال مدمرة».

وأَضاف، أنه «بعد أكثر من عامين من عمليات تحرير نينوى مازال النازحين خارج مناطقهم يعانون ظروف العيش الصعبة»، لافتاً إلى أن «هناك عوائل لاتستطيع العودة إلى قراها المحررة في ربيعة وزمار».

وأكد الشمري، «ضرورة تعاون جميع العراقيين لأجل عودة النازحين»، موضحا أن «اللجنة المركزية لتعويض المتضررين ماتزال إجراءاتها عقيمة، ومنذ أكثر من عامين لم تعوض أحداً، حتى بعد تشريع قانون تعويض المتضررين».

ودعا الشمري، السلطات المختصة، «للالتزام بالقانون وإنصاف من دمرت منازلهم»، مبينا أن «هناك أكثر من ألف منزل في إحدى القرى دمرت بالكامل، وننتظر تعويض أهاليها وإعادة إعمارها».