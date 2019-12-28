حقوق الانسان تتحدث عن ارتفاع عمليات اغتيال واستهداف المواطنين

قالت مفوضية حقوق الانسان في العراق، اليوم السبت، انها أشرت ارتفاعاً بعمليات اغتيال واستهداف المواطنين.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي في بيان “أشرنا ارتفاعاً في عمليات الاغتيال والاستهداف للمواطنين، بسبب هشاشة الوضع الأمني وعودة عصابات الجريمة المنظمة”.

وتتصاعد حملات التخويف والإرهاب للنشطاء ولعموم العراقيين من خلال عمليات الاغتيال والخطف وقتل المتظاهرين في البلاد التي تشهد منذ الأول من تشرين الأول الماضي موجة احتجاجات تطالب بتغيير الطبقة السياسية التي تحتكر الحكم في العراق منذ 16 عاما، ويتهمها الشارع بالفساد والمحسوبية والتبعية لإيران.

وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل ما يقارب 460 شخصا وإصابة أكثر من 20 ألفا بجروح حتى اليوم، سواء برصاص قوات الأمن أو مجهولين.