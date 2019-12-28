خلف ينفي تعيين قائد جديد للفرقة الخاصة بحماية المنطقة الخضراء

بغداد/…نفى المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، اليوم السبت، تعيين قائد جديد للفرقة الخاصة بحماية المنطقة الخضراء.

ونقلت قناة “العراقية” شبه الرسمية، عن اللواء خلف قوله، إن “رئيس الوزراء لم يكلف الفريق تحسين عبد مطر بقيادة الفرقة الخاصة لحماية المنطقة الخضراء”.

وكانت وسائل اعلام أميركية قد أفادت في وقت سابق، نقلا عن من وصفته بمسؤول امني عراقي رفيع، قوله أن رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي قرر تعيين الفريق الركن تحسين العبودي ، مسؤولا عن أمن المنطقة الخضراء وسط بغداد.