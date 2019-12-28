عصام الأعرجي

سأخرج عن صمتي

الى ساستنا الشيعة الأقزام !!! مع عدم الاحترام !!!!

السید عصام الاعرجی

ايها الأقزام اللئام..

لا صرتوا مثل اقليم كوردستان وسويتوا لنا دولة بيها مؤسسات وتجارة واستثمار وسياحة وزراعة وصناعة واقتصاد …رغم ان عندنا نفط ومراقد وآثار وسياحة وزراعة وصناعة ومطارات وقطارات وموانئ وكلشي وكلاشي!؟؟؟؟؟

ولا صرتو مثل ايران وسويتوا لنا بلد مركزي قوي ما يطير بيه الطير الا بعلم الدولة ولا يخترق جهازها الأمني عدو ولا صديق …؟؟؟؟

ولا انتم صرتوا دولة ثرية وغنية مثل الإمارات وسويتو لنا إعمار واستثمارات وسياحة وعمارات …؟؟؟؟؟

ضيعتوا أموال العراق على ضباع غدارين قلتم انهم شركاء العملية السياسية!؟؟؟؟؟

انطيتوا فلوسنا لإرهابي يذبحنا بيها او انفصالي يبني له دولة داخل الدولة !؟؟؟؟؟

بقت عندنا بس صور الشهداء اللي غيرت الوانها رياح السموم والشموس

الشوارع رصفتها النفايات أكوام أكوام…الأيتام طوابير تخم بالاسواق و بتلال النفايات …على مواد اعادة التدوير تنتحر طفولتهم في العتيك العتيك بدل مقاعد الدراسة…؟؟؟؟

الارامل يوگفن ساعات جدام مكاتب المساعدات من موسسات حكومية وأهلية ودينية.

خرائط المقابر اكلت كل اللي بقى من مزارع في وادي السلام ؟؟؟

والأهوار تحولت الى مياه آسنة او صحراء…؟؟؟بينما ازدادت أرصدتكم…توردت وجوهكم…نفستووا عن شهواتكم ؟؟؟؟

احنا وًانتم صار ينطبق علينا قول الكميت الاسدي:أجاع اللهُُ من اشبتعموهُ- واشبع من بجوركم أجيعا!

المدلل الوحيد في نظام حكمكم هو الاٍرهابي الذي يعيش عيشة السلاطين في فنادق عشرة نجوم تسمى كذباً سجونا اصلاحية…؟؟

بسببكم احنا الشعب الوحيد بالكرة الارضيّة اللي يصحح أخطاء حكامه بسيول من الدم….؟؟؟

فشلتم گدام داعش…وتعال يا شباب الوسط والجنوب تطوع وَقاتِلُ وانجرح واستشهد ؟؟

قسمتوا الميزانية بيناتكم وبين مسعور… وتعال يا عبدالزهرة تظاهر واستشهد حتى نعدل الموازنة؟؟؟

كتبتوا دستور فاشل وتعال يا شروگي تظاهر حتى يتعدل ؟؟؟؟

أقترضتم ديون من البنك الدولي علمود امتيازاتكم…وتعال يا الأغم اشتغل علمود نسددها!؟؟؟

ساعة السودة اللي شفنا بيها وجوهكم.

(عصام الاعرجي)