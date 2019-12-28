سائرون يوجه دعوة للبناء بشأن مرشح رئاسة الحكومة بعد تفاقم الأزمة

دعا تحالف سائرون، السبت، الى منح رئيس الجمهورية، برهم صالح، حرية اختيار المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، مشددا على ضرورة ان يحترم تحالف البناء هذا الأمر.

وقال عضو التحالف النائب بدر الزيادي في بيان اليوم (28 كانون الأول 2019) إن “إصرار تحالف البناء على ترشيح شخصية متحزبه لايعطي للشارع هدوءا”، معتبرا “تصرف رئيس الجمهورية برهم صالح بعدم تكليف مرشح البناء كان موقفا حكيما لأنه يريد الحفاظ على الامن والسلم المدني في العراق بدل جر العراق الى فوضى”.

وأضاف، “لم يتم حسم الكتلة الاكبر منذ عام 2018 وتم الذهاب في حينها الى التوافق لاختيار رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي واليوم لانريد العودة الى موضوع الكتلة الاكبر ونشغل الشارع بهذا الموضوع بل التصرف بحكمة لكون الشارع اليوم منتفض ويريد اصلاح ولم تقدم لهم الاحزاب اي شي”.

واكد الزيادي ان “رئيس الوزراء القادم هو لفترة محددة من اجل الإعداد للانتخابات المبكرة ولكن لم يجري الحديث على ان يكون رئيس الوزراء لثلاث سنوات قادمة لكي تصر البناء على تقديم مرشح حزبي”.

وتابع: “اذا كنا نريد تهدئة الشارع على تحالف البناء ان تعطي الحرية لرئيس الجمهورية لاختيار شخصية مستقلة ولكن الاصرار على اختيار شخص متحزب يجب الابتعاد عنه وسائرون خولت رئيس الجمهورية بان الشعب هو الكتلة الاكبر وعليه ان يختار الشخصية المستقلة لمنصب رئيس الوزراء”.

وأوضح الزيادي ان “الساعات القادمة ستشهد تهدئه من قبل الكتل السياسية لتدارك الوضع من الانزلاق ومحاولة لملمة الوضع من قبل جميع الأطراف لتهدئة الشارع وينتهي هذا المشهد الشائك وفق ماتريده المرجعية والمتظاهرين”.

وأعلن تحالف سائرون، السبت، دعمه للرئيس صالح والوقوف ضد أي محاولات لعزل الرئيس برهم صالح.

ووصف النائب عن التحالف رعد المكصوصي، موقف صالح بأنه “وطني ومشرف”، مبيناً أن “الرئيس العراقي رفض الكثير من الضغوط السياسية للقبول بمرشحي الأحزاب لرئاسة الحكومة، كما رفض ضغوط دول إقليمية، لكن في الحقيقة هو قال نعم لرغبة الشارع العراقي”.

وأكد أن “تحالف سائرون سيقف ضد أي محاولات لعزل الرئيس وسيكون أول الداعمين له، كما أن التحالف يطالبه أيضاً بعدم التفكير في الاستقالة، واستمرار مهامه الدستورية وتكليف مرشح للحكومة المقبلة، وفق توجيهات الشعب والمرجعية وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ونحن نقف مع صالح ضد أي حراك لعزله”.

وأعلن الرئيس صالح، أول أمس الخميس، استعداده لوضع استقالته بتصرف مجلس النواب، معتذرا في الوقت ذاته عن تكليف مرشح “البناء” أسعد العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة، فيما غادر بعد ذلك إلى محافظة السليمانية.