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عالية نصيف تناشد السلطة القضائية بإطلاق سراح شخص موقوف بسبب منشور ضد البارزاني

ناشدت النائبة عالية نصيف السلطة القضائية بإطلاق سراح (حسن عباس عليوي) الموقوف بسبب منشور عبر صفحته في الفيسبوك يتهم فيه مسعود البارزاني بالفساد، مطالبة عمليات الديوانية بإيقاف الاجراءات .

وقالت في بيان اليوم :” ان هناك انباء عن احتجاز ابن محافظة الديوانية حسن عباس عليوي في مطار النجف بانتظار ترحيله الى محافظة اربيل بسبب دعوى قضائية بحقه رفعها محامي موكل من قبل مسعود البارزاني “.

وبينت نصيف أنه :” من الناحية القانونية اذا ارتكب شخص جريمة او مخالفة فهي خاضعة للاختصاص المكاني، كما ان اعتقاله وترحيله بسبب منشور في الفيسبوك يخالف حرية التعبير المكفولة دستورياً، وهناك العديد من المتظاهرين يرفعون لافتات تهاجم المسؤولين والسياسيين في بغداد والمحافظات، في حين امتعضت سلطة الاقليم من منشور في الفيسبوك ينتقد البارزاني، ما يعني غياب الديمقراطية في الاقليم تماما “.

وشددت نصيف على ” ضرورة اطلاق سراحه فورا لأن هذه الدعوى باطلة وليس لها اساس قانوني ” ، مطالبة عمليات الديوانية بإيقاف الاجراءات فورا .

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